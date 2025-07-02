1,5 млрд тенге поступило в бюджет от реализации имущества должников — КГД

По его словам, в основном реализуются производственные здания, земельные участки и транспортные средства должников.

Представитель КГД призвал граждан активнее участвовать в торгах. Любой желающий может приобрести на аукционе производственные объекты, спецтехнику, транспорт или земельные участки под производство.

Кайсар Арын пояснил, что при выставлении имущества на аукцион используется оценка рыночной стоимости, но начальная цена устанавливается меньше на 35%.

— Например, если имущество оценивается в 100 тенге, то когда выставляется на торги, стартовая стоимость начинается с 65 тенге, — объяснил он.

Спикер также разъяснил порядок реализации имущества должников для погашения задолженности. Процесс включает несколько этапов: составление акта описи имущества, передачу на открытый аукцион, проведение аукциона, а также зачисление поступивших средств на лицевые счета должников для списания задолженности.

Ранее в Минюсте рассказали о «серых схемах» при продаже имущества должников на аукционах.