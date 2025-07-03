РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:07, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Какие налоги и обязательные платежи должны сдать казахстанцы в июле

    В июле 2025 года казахстанцам предстоит сдать ряд налоговых отчетов и уплатить обязательные платежи. О приближении сроков напомнил департамент государственных доходов по городу Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    налоги
    Фото: freepik.com

    Речь идет в том числе о налогах на транспорт юридических лиц и социальных платежах.

    Налоговая отчетность

    8 июля
    — Форма 701.00 — расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства юридических лиц за 2025 год.

    15 июля
    — Формы 400.00 и 421.00 — декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за май 2025 года.

    21 июля
    — Форма 328.00 — заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь 2025 года.

    Обязательные платежи

    8 июля
    — Налог на транспорт юридических лиц (текущий платеж за 2025 год).

    21 июля
    — НДС в рамках ЕАЭС за июнь 2025 года.
    — Акциз, включая по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за июнь 2025 года.

    25 июля
    — Авансовые платежи по КПН за июль 2025 года.
    — КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов, выплаченных в июне 2025 года.
    — ИПН с доходов, выплаченных в июне 2025 года.
    — ИПН с доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих СНР через специальное мобильное приложение, за июнь 2025 года.
    — Платежи за пользование земельными участками, радиочастотным спектром, за размещение наружной (визуальной) рекламы (текущие платежи).
    — Социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, взносы и отчисления на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за июнь 2025 года.

    Ранее мы писали о наиболее актуальных вопросах, связанных с возвратом и зачетом налогов, а также других обязательных платежей в бюджет. 

    О введении дополнительных налоговых механизмов с 1 января 2026 года, включая правила налогообложения контролируемых иностранных компаний, читайте здесь.

    Теги:
    КГД Налоги Налоговый кодекс
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают