Какие налоги и обязательные платежи должны сдать казахстанцы в июле

Речь идет в том числе о налогах на транспорт юридических лиц и социальных платежах.

Налоговая отчетность

8 июля

— Форма 701.00 — расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства юридических лиц за 2025 год.

15 июля

— Формы 400.00 и 421.00 — декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за май 2025 года.

21 июля

— Форма 328.00 — заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь 2025 года.

Обязательные платежи

8 июля

— Налог на транспорт юридических лиц (текущий платеж за 2025 год).

21 июля

— НДС в рамках ЕАЭС за июнь 2025 года.

— Акциз, включая по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за июнь 2025 года.

25 июля

— Авансовые платежи по КПН за июль 2025 года.

— КПН и ИПН, удержанные у источника выплаты с доходов, выплаченных в июне 2025 года.

— ИПН с доходов, выплаченных в июне 2025 года.

— ИПН с доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих СНР через специальное мобильное приложение, за июнь 2025 года.

— Платежи за пользование земельными участками, радиочастотным спектром, за размещение наружной (визуальной) рекламы (текущие платежи).

— Социальный налог, единый платеж, социальные отчисления, взносы и отчисления на ОСМС, ОПВ, ОППВ, ОПВР за июнь 2025 года.

Ранее мы писали о наиболее актуальных вопросах, связанных с возвратом и зачетом налогов, а также других обязательных платежей в бюджет.

О введении дополнительных налоговых механизмов с 1 января 2026 года, включая правила налогообложения контролируемых иностранных компаний, читайте здесь.