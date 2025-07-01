Налоги, пени, пошлины: что подлежит возврату, а что — нет

– Какие суммы признаются излишне уплаченными налогами и как они определяются?

– Излишне уплаченной или взысканной считается сумма, которая превышает начисленную к уплате по конкретному налогу, платежу в бюджет или пени. Это положительная разница между уплаченной и начисленной суммами на дату проведения зачета или возврата.

– Каков срок возврата или зачета излишне уплаченной суммы?

– Он составляет пять рабочих дней со дня регистрации налогового заявления.

– Каким органом проводится зачет?

– Зачет осуществляется органом государственных доходов по месту ведения лицевого счета налогоплательщика либо по месту уплаты, если по данному платежу лицевой счет не ведется.

– Каков порядок возврата или зачета?

– Возврат или зачет производится либо на основании данных лицевого счета, либо, если он не ведется, – на основании представленных налогоплательщиком документов от уполномоченного органа, подтверждающих факт излишней уплаты.

– Возврат всегда осуществляется на банковский счет?

– Да. При отсутствии налоговой задолженности возврат производится на счет налогоплательщика. Если имеется задолженность – сумма направляется на ее погашение, а остаток возвращается при наличии соответствующего заявления.

– Какие платежи не подлежат возврату и зачету?

– Не подлежит зачету сумма, уплаченная за другого налогоплательщика, а также государственная пошлина. Ни зачету, ни возврату не подлежат сборы за проезд, консульские сборы, платы за недра, животный мир, особо охраняемые территории – за исключением ошибочной уплаты.

– Что считается ошибочной уплатой?

– Это уплата с ошибками в назначении платежа, по неверному КБК, в чужой орган или по налогам, по которым налогоплательщик не является плательщиком.

– Как вернуть ошибочно уплаченные суммы?

– Основанием может быть налоговое заявление, заявление банка второго уровня либо протокол самого органа госдоходов при выявлении ошибки.

– Сроки возврата ошибочно уплаченных сумм?

– Те же – пять рабочих дней со дня подачи заявления или поступления средств в бюджет.

– Можно ли вернуть уплаченные таможенные сборы?

– Да, если они признаны излишне либо ошибочно уплаченными.

– А государственная пошлина?

– Ее возврат возможен при наличии подтверждающего документа от государственного органа. Возврат осуществляется по месту уплаты на банковский счет налогоплательщика в течение пяти рабочих дней.

– Каков срок подачи заявления на возврат госпошлины?

– Не позднее трех лет с момента ее уплаты.