Налоги, пени, пошлины: что подлежит возврату, а что — нет
Департамент государственных доходов по Мангистауской области рассказал о наиболее актуальных вопросах, связанных с возвратом и зачетом налогов, а также других обязательных платежей в бюджет, передает корреспондент агентства Kazinform.
– Какие суммы признаются излишне уплаченными налогами и как они определяются?
– Излишне уплаченной или взысканной считается сумма, которая превышает начисленную к уплате по конкретному налогу, платежу в бюджет или пени. Это положительная разница между уплаченной и начисленной суммами на дату проведения зачета или возврата.
– Каков срок возврата или зачета излишне уплаченной суммы?
– Он составляет пять рабочих дней со дня регистрации налогового заявления.
– Каким органом проводится зачет?
– Зачет осуществляется органом государственных доходов по месту ведения лицевого счета налогоплательщика либо по месту уплаты, если по данному платежу лицевой счет не ведется.
– Каков порядок возврата или зачета?
– Возврат или зачет производится либо на основании данных лицевого счета, либо, если он не ведется, – на основании представленных налогоплательщиком документов от уполномоченного органа, подтверждающих факт излишней уплаты.
– Возврат всегда осуществляется на банковский счет?
– Да. При отсутствии налоговой задолженности возврат производится на счет налогоплательщика. Если имеется задолженность – сумма направляется на ее погашение, а остаток возвращается при наличии соответствующего заявления.
– Какие платежи не подлежат возврату и зачету?
– Не подлежит зачету сумма, уплаченная за другого налогоплательщика, а также государственная пошлина. Ни зачету, ни возврату не подлежат сборы за проезд, консульские сборы, платы за недра, животный мир, особо охраняемые территории – за исключением ошибочной уплаты.
– Что считается ошибочной уплатой?
– Это уплата с ошибками в назначении платежа, по неверному КБК, в чужой орган или по налогам, по которым налогоплательщик не является плательщиком.
– Как вернуть ошибочно уплаченные суммы?
– Основанием может быть налоговое заявление, заявление банка второго уровня либо протокол самого органа госдоходов при выявлении ошибки.
– Сроки возврата ошибочно уплаченных сумм?
– Те же – пять рабочих дней со дня подачи заявления или поступления средств в бюджет.
– Можно ли вернуть уплаченные таможенные сборы?
– Да, если они признаны излишне либо ошибочно уплаченными.
– А государственная пошлина?
– Ее возврат возможен при наличии подтверждающего документа от государственного органа. Возврат осуществляется по месту уплаты на банковский счет налогоплательщика в течение пяти рабочих дней.
– Каков срок подачи заявления на возврат госпошлины?
– Не позднее трех лет с момента ее уплаты.