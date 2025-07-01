РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:23, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Налоги, пени, пошлины: что подлежит возврату, а что — нет

    Департамент государственных доходов по Мангистауской области рассказал о наиболее актуальных вопросах, связанных с возвратом и зачетом налогов, а также других обязательных платежей в бюджет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    налог на имущество в РК
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    – Какие суммы признаются излишне уплаченными налогами и как они определяются?

    – Излишне уплаченной или взысканной считается сумма, которая превышает начисленную к уплате по конкретному налогу, платежу в бюджет или пени. Это положительная разница между уплаченной и начисленной суммами на дату проведения зачета или возврата.

    – Каков срок возврата или зачета излишне уплаченной суммы?

    – Он составляет пять рабочих дней со дня регистрации налогового заявления.

    – Каким органом проводится зачет?

    – Зачет осуществляется органом государственных доходов по месту ведения лицевого счета налогоплательщика либо по месту уплаты, если по данному платежу лицевой счет не ведется.

    – Каков порядок возврата или зачета?

    – Возврат или зачет производится либо на основании данных лицевого счета, либо, если он не ведется, – на основании представленных налогоплательщиком документов от уполномоченного органа, подтверждающих факт излишней уплаты.

    – Возврат всегда осуществляется на банковский счет?

    – Да. При отсутствии налоговой задолженности возврат производится на счет налогоплательщика. Если имеется задолженность – сумма направляется на ее погашение, а остаток возвращается при наличии соответствующего заявления.

    – Какие платежи не подлежат возврату и зачету?

    – Не подлежит зачету сумма, уплаченная за другого налогоплательщика, а также государственная пошлина. Ни зачету, ни возврату не подлежат сборы за проезд, консульские сборы, платы за недра, животный мир, особо охраняемые территории – за исключением ошибочной уплаты.

    – Что считается ошибочной уплатой?

    – Это уплата с ошибками в назначении платежа, по неверному КБК, в чужой орган или по налогам, по которым налогоплательщик не является плательщиком.

    – Как вернуть ошибочно уплаченные суммы?

    – Основанием может быть налоговое заявление, заявление банка второго уровня либо протокол самого органа госдоходов при выявлении ошибки.

    – Сроки возврата ошибочно уплаченных сумм?

    – Те же – пять рабочих дней со дня подачи заявления или поступления средств в бюджет.

    – Можно ли вернуть уплаченные таможенные сборы?

    – Да, если они признаны излишне либо ошибочно уплаченными.

    – А государственная пошлина?

    – Ее возврат возможен при наличии подтверждающего документа от государственного органа. Возврат осуществляется по месту уплаты на банковский счет налогоплательщика в течение пяти рабочих дней.

    – Каков срок подачи заявления на возврат госпошлины?

    – Не позднее трех лет с момента ее уплаты.

    Теги:
    Финансы Налоги Экономика
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают