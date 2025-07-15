Сельское хозяйство Казахстана показало рост на 3,7% за полгода — МСХ

Как отметил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в ходе подведения итогов полугодия, данный рост обеспечен за счет увеличения объемов производства в животноводстве на 3,2% (1 659,8 млрд тенге), в растениеводстве — на 14,5% (105,1 млрд тенге).

По его словам, в целом достижение поставленных задач по годовому росту сельского хозяйства планируется за счет проведенных в оптимальные сроки посевных и уборочных работ. Общая посевная площадь в 2025 году составила 23,7 млн гектаров.

Министр напомнил, что по поручению Главы государства продолжается системная работа по диверсификации посевов сельхозкультур.

— За два года сокращены площади пшеницы на 750 тыс. га. При этом увеличены площади высокомаржинальных и востребованных культур, такие как масличные — на 500 тыс. га и кормовые — на 120 тыс. га, — сообщил Сапаров.

Также, по его данным, на сегодня аграриями внесено 1,5 млн тонн минеральных удобрений — на 500 тыс. тонн больше, чем в соответствующий период прошлого года.

Для поддержки фермеров объем льготного финансирования посевных работ в 2025 году увеличен до 700 млрд тенге под «чистые» 5% годовых. Кроме того, на программу льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства направлено 250 млрд тенге. Это, по словам министра, позволит существенно обновить парк техники на селе.

— На сегодня 98,8% посевов зерновых культур находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, — отметил он.

В животноводстве также наблюдается позитивная динамика. Численность крупного рогатого скота увеличилась на 8,3% (8,8 млн голов), лошадей — на 4,7% (4,7 млн голов), верблюдов — на 4,5% (301,2 тыс. голов), птицы — на 2,7% (47,7 млн голов). Численность мелкого рогатого скота осталась на уровне прошлого года — 23,5 млн голов.

Производство мяса в убойном весе выросло на 1,5% и составило 530 тыс. тонн, молока — на 7%, достигнув 1 848,1 тыс. тонн.

Ранее в МСХ прокомментировали цены на говядину.