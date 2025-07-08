Цены на говядину в Казахстане прокомментировали в Минсельхозе

По словам министра, средняя цена на говядину в Казахстане составляет порядка 2960 тенге за килограмм. Живой вес скота перед убоем колеблется от 1250 до 1500 тенге в зависимости от региона.

– После убоя на выходе остаётся примерно 50% мяса. Соответственно, цена составляет 2700–2800 тенге за килограмм. Но розничную стоимость контролировать сложно: наценки формируют многочисленные торговые точки и посредники, – заявил А. Сапаров.

Он также добавил, что совместно с Министерством торговли проводится работа по мониторингу надбавок и предельных цен, в отдельных случаях применяются штрафные санкции. При этом в стране достаточно мяса, сохраняется и экспортный потенциал. В 2024 году было экспортировано свыше 22 тыс. тонн говядины — это около 122 тыс. голов крупного рогатого скота и почти 1 млн овец.

– Основная проблема – в цепочке перепродажи. Фермеры не готовы продавать продукцию ниже себестоимости, так как выращивание скота требует больших затрат. Цена в пределах 3500 тенге за килограмм — это экономически оправданный уровень. В соседних странах, таких как Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан, стоимость мяса достигает 6 тысяч тенге. При этом Казахстан обеспечен мясом в полном объёме. Важно навести порядок среди посредников, тогда ситуация стабилизируется. В целом, цена остается стабильной, – отметил министр.

Ранее стало известно, что в РК появилась возможность следить за состоянием сельскохозяйственных животных в режиме онлайн с помощью специальной смарт-системы.