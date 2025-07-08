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    12:35, 08 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане можно следить за состоянием скота онлайн

    В РК появилась возможность следить за состоянием сельскохозяйственных животных в режиме онлайн с помощью специальной смарт-системы, сообщил Жаслан Мадиев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    племенной скот, КРС
    Фото: primeminister.kz

    — Одним из примеров внедрения цифровых технологий в агропромышленном комплексе является отечественный смарт-трекер и система мониторинга состояния скота. Это решение позволяет фермерам и аграрным компаниям контролировать здоровье животных в режиме онлайн и предотвращать различные заболевания, — отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

    Система отслеживает следующие параметры состояния животных:

    — уровень кормовой активности;
    — общую физическую активность;
    — температуру тела;
    — ускорение и подвижность животного.

    — Данное решение также является основой для цифровизации ветеринарной службы, целевого финансирования и цифрового страхования животноводства для финансовых организаций и государственных структур. В настоящее время система внедрена и успешно функционирует в трёх регионах страны, — добавил Жаслан Мадиев.

    Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов дал поручения по развитию животноводства в Казахстане.

    Теги:
    Сельское хозяйство Технологии Ветеринария Скот Цифровизация
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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