В Казахстане можно следить за состоянием скота онлайн

— Одним из примеров внедрения цифровых технологий в агропромышленном комплексе является отечественный смарт-трекер и система мониторинга состояния скота. Это решение позволяет фермерам и аграрным компаниям контролировать здоровье животных в режиме онлайн и предотвращать различные заболевания, — отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Система отслеживает следующие параметры состояния животных:

— уровень кормовой активности;

— общую физическую активность;

— температуру тела;

— ускорение и подвижность животного.

— Данное решение также является основой для цифровизации ветеринарной службы, целевого финансирования и цифрового страхования животноводства для финансовых организаций и государственных структур. В настоящее время система внедрена и успешно функционирует в трёх регионах страны, — добавил Жаслан Мадиев.