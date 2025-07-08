В Казахстане можно следить за состоянием скота онлайн
В РК появилась возможность следить за состоянием сельскохозяйственных животных в режиме онлайн с помощью специальной смарт-системы, сообщил Жаслан Мадиев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Одним из примеров внедрения цифровых технологий в агропромышленном комплексе является отечественный смарт-трекер и система мониторинга состояния скота. Это решение позволяет фермерам и аграрным компаниям контролировать здоровье животных в режиме онлайн и предотвращать различные заболевания, — отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Система отслеживает следующие параметры состояния животных:
— уровень кормовой активности;
— общую физическую активность;
— температуру тела;
— ускорение и подвижность животного.
— Данное решение также является основой для цифровизации ветеринарной службы, целевого финансирования и цифрового страхования животноводства для финансовых организаций и государственных структур. В настоящее время система внедрена и успешно функционирует в трёх регионах страны, — добавил Жаслан Мадиев.
Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов дал поручения по развитию животноводства в Казахстане.