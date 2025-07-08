Олжас Бектенов дал ряд поручений по развитию животноводства в Казахстане

По его словам, в текущем году на государственную поддержку животноводства предусмотрено порядка 160 млрд тенге. Эти средства позволят обеспечить устойчивый рост поголовья сельскохозяйственных животных и объёмов продукции. Так, по оперативным данным, численность крупного рогатого скота в стране достигла 9,6 млн голов. Одновременно увеличены площади кормовых культур — до 3,3 млн гектаров.

– В настоящее время наблюдается недозагруженность перерабатывающих предприятий. Поэтому необходимо продолжать активно наращивать численность сельскохозяйственных животных, не допускать их незаконный вывоз и поддерживать субсидирование маточного поголовья. Это также позволит решить вопрос импортозамещения по основным видам продуктов, — сказал О. Бектенов.

Глава Правительства поручил в два раза увеличить объёмы валовой продукции сельского хозяйства. Эта задача, по его словам, напрямую связана с реализацией инвестиционных проектов. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами до 1 октября поручено завершить кормозаготовительную кампанию с целью обеспечения животных кормами в осенне-зимний период.

Особое внимание поручено уделить вопросам ветеринарной безопасности. В частности, необходимо обеспечить стопроцентный охват сельхозживотных вакцинацией, включая поголовье в личных подсобных хозяйствах. До 1 ноября будет проведена верификация единой базы данных сельхозживотных.

Кроме того, Министерству сельского хозяйства совместно с заинтересованными государственными органами поручено проработать механизмы внедрения новых направлений льготного кредитования на приобретение племенного маточного поголовья в рамках имеющихся ресурсов.

Также дано поручение Министерствам сельского хозяйства и цифрового развития до конца года обеспечить полную цифровизацию всех процессов, связанных с перемещением животных и продукции животноводства. В этой связи предстоит внедрить систему сквозной прослеживаемости и интегрировать существующие базы данных в единую цифровую платформу.

Глава Правительства поручил в два раза увеличить объёмы валовой продукции сельского хозяйства. Эта задача, по его словам, напрямую связана с реализацией инвестиционных проектов. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами до 1 октября поручено завершить кормозаготовительную кампанию с целью обеспечения животных кормами в осенне-зимний период.

Особое внимание поручено уделить вопросам ветеринарной безопасности. В частности, необходимо обеспечить стопроцентный охват сельхозживотных вакцинацией, включая поголовье в личных подсобных хозяйствах. До 1 ноября будет проведена верификация единой базы данных сельхозживотных.

Кроме того, Министерству сельского хозяйства совместно с заинтересованными государственными органами поручено проработать механизмы внедрения новых направлений льготного кредитования на приобретение племенного маточного поголовья в рамках имеющихся ресурсов.

Также дано поручение министерствам сельского хозяйства и цифрового развития до конца года обеспечить полную цифровизацию всех процессов, связанных с перемещением животных и продукции животноводства. В этой связи предстоит внедрить систему сквозной прослеживаемости и интегрировать существующие базы данных в единую цифровую платформу.

Ранее стало известно, что в Казахстане строится завод по производству желатина из шкур.