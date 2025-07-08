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    10:50, 08 Июль 2025 | GMT +5

    В Алматы строится завод по производству желатина из шкур

    Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на заседании Правительства объяснил, почему было отменено экспортное пошлинное обложение на шкуры и шерсть, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан отменит таможенные пошлины на вывоз шкур и шерсти сельхозживотных
    Фото: Минсельхоз

    – Для увеличения поступлений в иностранной валюте была отменена экспортная таможенная пошлина на шкуры и шерсть. В настоящее время 15 предприятий, экспортирующих эти виды сырья, нарастили объёмы закупа. Это говорит о востребованности принятых мер, — отметил министр.

    По словам Айдарбека Сапарова, в двух регионах страны реализуются проекты по переработке шкур и шерсти.

    – В частности, ТОО KAZFELTEK в Актюбинской области реализует проект по производству теплоизоляционных материалов из шерсти. А в Алматы ТОО Iskefe Holding реализует проект по производству желатина из шкур сельскохозяйственных животных, — сообщил глава ведомства.

    Ранее стало известно, что в Казахстане планируется увеличить экспорт мяса до 50 тысяч тонн.

    Кроме того, в МСХ сообщили, что численность КРС в РК выросла на 23%.

    Теги:
    Сельское хозяйство Регионы Минсельхоз Производство Сельхозпродукция Алматы Экономика Актюбинская область
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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