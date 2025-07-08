В Алматы строится завод по производству желатина из шкур

– Для увеличения поступлений в иностранной валюте была отменена экспортная таможенная пошлина на шкуры и шерсть. В настоящее время 15 предприятий, экспортирующих эти виды сырья, нарастили объёмы закупа. Это говорит о востребованности принятых мер, — отметил министр.

По словам Айдарбека Сапарова, в двух регионах страны реализуются проекты по переработке шкур и шерсти.

– В частности, ТОО KAZFELTEK в Актюбинской области реализует проект по производству теплоизоляционных материалов из шерсти. А в Алматы ТОО Iskefe Holding реализует проект по производству желатина из шкур сельскохозяйственных животных, — сообщил глава ведомства.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируется увеличить экспорт мяса до 50 тысяч тонн.

Кроме того, в МСХ сообщили, что численность КРС в РК выросла на 23%.