Казахстан планирует увеличить экспорт мяса до 50 тысяч тонн в год
О планируемом увеличении экспорта мяса сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации министра, потенциальными участниками программы могут стать проекты по внедрению австралийского опыта в мясном скотоводстве, которые обеспечат экспорт до 50 тыс. тонн мяса с годовой выручкой порядка 500 млрд тенге. На реализацию 14 инициатив в этой сфере предусмотрено финансирование в объеме 29,3 млрд тенге.
- Параллельно ведется работа по развитию молочного животноводства. В рамках программы льготного кредитования молочно-товарных ферм (МТФ) кредиты выдаются под 2,5% годовых, - сказал глава Минсельхоза.
На сегодняшний день запланировано строительство 116 молочно-товарных ферм: 69 уже введены в эксплуатацию, еще 47 находятся на стадии реализации.
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