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    10:33, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстан планирует увеличить экспорт мяса до 50 тысяч тонн в год

    О планируемом увеличении экспорта мяса сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik

    По информации министра, потенциальными участниками программы могут стать проекты по внедрению австралийского опыта в мясном скотоводстве, которые обеспечат экспорт до 50 тыс. тонн мяса с годовой выручкой порядка 500 млрд тенге. На реализацию 14 инициатив в этой сфере предусмотрено финансирование в объеме 29,3 млрд тенге.

    - Параллельно ведется работа по развитию молочного животноводства. В рамках программы льготного кредитования молочно-товарных ферм (МТФ) кредиты выдаются под 2,5% годовых, -  сказал глава Минсельхоза.

    На сегодняшний день запланировано строительство 116 молочно-товарных ферм: 69 уже введены в эксплуатацию, еще 47 находятся на стадии реализации.

    Ранее мы сообщали, что Казахстан лидирует по доступности продуктов среди стран ЕАЭС.

    Теги:
    Правительство Айдарбек Сапаров Мясо Сельхозпродукция Экономика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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