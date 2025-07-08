Казахстан планирует увеличить экспорт мяса до 50 тысяч тонн в год

По информации министра, потенциальными участниками программы могут стать проекты по внедрению австралийского опыта в мясном скотоводстве, которые обеспечат экспорт до 50 тыс. тонн мяса с годовой выручкой порядка 500 млрд тенге. На реализацию 14 инициатив в этой сфере предусмотрено финансирование в объеме 29,3 млрд тенге.

- Параллельно ведется работа по развитию молочного животноводства. В рамках программы льготного кредитования молочно-товарных ферм (МТФ) кредиты выдаются под 2,5% годовых, - сказал глава Минсельхоза.

На сегодняшний день запланировано строительство 116 молочно-товарных ферм: 69 уже введены в эксплуатацию, еще 47 находятся на стадии реализации.

Ранее мы сообщали, что Казахстан лидирует по доступности продуктов среди стран ЕАЭС.