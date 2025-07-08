Казахстан лидирует по доступности продуктов среди стран ЕАЭС

В стране зафиксированы минимальные цены на ряд основных продуктов питания, таких как куриные яйца, мука, хлеб, подсолнечное масло, соль, рис, картофель, капуста, лук и морковь.

По четырем другим позициям – гречке, сахару, говядине и молоку – стоимость в Казахстане близка к ценам в Беларуси. Что касается сливочного масла, Казахстан занимает третью строчку среди стран ЕАЭС – после Беларуси и Кыргызстана. Аналогичная позиция у страны по мясу птицы – после Беларуси и России.

Итоги сравнительного анализа рыночных цен на СЗПТ в странах ЕАЭС озвучили на совещании под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина, где рассмотрели вопросы инфляции за первое полугодие 2025 года.