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    10:39, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Численность КРС в Казахстане выросла на 23%, экспорт мяса – в 2 раза

    Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на заседании Правительства рассказал, как изменилась численность скота в стране за 5 месяцев 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    – Поголовье сельскохозяйственных животных всех видов стабильно растёт. С начала года численность крупного рогатого скота увеличилась на 23,4% (до 9,6 млн голов), мелкого рогатого скота — на 7,8% (до 26,3 млн голов), лошадей — на 12,2% (до 5,0 млн голов), верблюдов — на 8,5% (до 321,3 тыс. голов), птицы — на 2,2% (до 47,7 млн голов), — сообщил он.

    По его словам, казахстанские фермеры полностью обеспечивают внутреннюю потребность в мясе, в том числе баранине.

    – По итогам 2024 года экспорт говядины увеличился в 1,4 раза и превысил 22 тысячи тонн, а экспорт баранины вырос в 2,2 раза — до примерно 18 тысяч тонн, – рассказал А. Сапаров.

    С начала года в животноводстве наблюдается рост переработки продукции.

    –В частности, производство колбасных изделий выросло на 11,3%, мясных консервов — на 27,5%, охлаждённых и замороженных субпродуктов — соответственно на 41,9% и 47,1%, — сообщил Айдарбек Сапаров.

    Ранее стало известно, что Казахстан планирует увеличить экспорт мяса до 50 тысяч тонн.

    Теги:
    Сельское хозяйство Минсельхоз Сельхозпродукция Экономика
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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