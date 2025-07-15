Блогер рассказал в суде, как перевел 83,5 млн тенге Перизат Кайрат

В суде выступил блогер Олжас Садык, признанный потерпевшим по делу. Он стал одним из тех, кто собрал значительную сумму пожертвований якобы для оказания помощи жителям Сектора Газа.

По его словам, сбор начался в конце октября 2023 года. Совместно с другом, блогером Назимом Мисановым, Садык опубликовал видео в Instagram, которое собрало миллионные просмотры. На личный счет Садыка в банке поступили пожертвования на сумму 83,5 млн тенге.

Изначально он планировал передать собранные средства через ЮНИСЕФ, однако вскоре с ним связалась Перизат Кайрат. На встрече она рассказала о работе своего фонда, показала фотографии с гуманитарных миссий и отметила, что действует по договору с посольством Палестины в Казахстане. Эти аргументы вызвали у Садыка доверие.

После перевода средств он вылетел вместе с Перизат Кайрат в Абу-Даби. Как уточнил свидетель, все расходы на перелет, проживание и питание взяла на себя обвиняемая.

После возвращения в Казахстан потерпевший неоднократно запрашивал подтверждающие документы о том, что помощь действительно была закуплена и отправлена. Однако, по его словам, Перизат Кайрат перестала выходить на связь.

В суде он также сообщил, что намерен вновь обратиться в ЮНИСЕФ, чтобы завершить начатую гуманитарную миссию.

Ранее о переводе 200 млн тенге Перизат Кайрат дал показания президент фонда «Асар-Уме».

Как сообщалось, учредители фонда подтвердили фальсификацию подписей второго протокола о создании общественного объединения.

Напомним, в суде по резонансному уголовному делу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой прокуроры представили обвинение, охватывающее масштабные эпизоды мошенничества, легализации преступных доходов и злоупотребления доверием граждан. Речь идет о хищении свыше около 3,5 млрд тенге.