В чем обвиняют Перизат Кайрат и ее мать: подробности из зала суда

Обвинение по делу поддерживают прокуроры Арман Кизикен и Мадина Оразалина.

Согласно материалам следствия, Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева действовали в группе по предварительному сговору. По версии обвинения, с 2021 по 2024 год они привлекали пожертвования от населения и юридических лиц под предлогом благотворительной помощи, но большую часть собранных средств использовали на личные нужды.

Создание фиктивного благотворительного объединения

Перизат Кайрат инициировала создание общественного объединения «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030», зарегистрированного в Астане. Согласно обвинению, она подделала подписи учредителей, зарегистрировала банковские счета на себя и мать и вела активную работу в соцсетях, собирая деньги на благотворительность. Впоследствии деньги обналичивались и тратились на дорогие покупки, путешествия и недвижимость.

Сбор средств под предлогом помощи детям и пострадавшим

По информации обвинения, в 2021 году П. Кайрат организовала благотворительный аукцион якобы для строительства реабилитационного центра для детей с инвалидностью. Было собрано 21,6 млн тенге, из которых, по данным обвинения, значительная часть пошла на аренду ресторана, цветы, одежду и личные расходы.

В 2023 году она заключила договор с посольством Палестины в Казахстане на сбор гуманитарной помощи для Сектора Газа. Однако, как указано в обвинительном акте, из собранных 566 млн тенге лишь 7,4 млн были переведены по назначению. Остальные средства, по версии следствия, были потрачены на покупку автомобиля Mercedes-Benz EQE, квартиры в ЖК Sensata Plaza и другие личные траты.

Паводки 2024 года

После начала паводков в Казахстане в марте 2024 года обвиняемые, по версии обвинения, использовали эмоциональный фон для очередного сбора средств. В общей сложности было собрано 2,86 млрд тенге. Из них, как утверждается, часть пошла на покупки брендовой одежды, ювелирных украшений, автомобилей (в том числе Lexus и Mercedes-Benz S 450), квартир и коттеджей, а также на ремонт и оплату заграничных поездок.

Легализация преступных доходов

По данным прокурора, Кайрат и Алашбаева ввели в законный оборот более 1 млрд тенге, оформив часть имущества на подставных лиц, в том числе на родственников. Среди прочего — цветочный бизнес «Rebel Flowers», который они приобрели за 23 млн тенге и использовали как источник дальнейшего дохода.

Как озвучило обвинение, Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева обвиняются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 190 частью 4 пунктом 2 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц) и статьей 218 частью 3 пунктом 3 Уголовного кодекса РК (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

Судебные слушания по делу продолжаются.

Ранее суд ограничил доступ СМИ к заседанию.