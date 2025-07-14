РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:15, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Дело Перизат Кайрат: суд ограничил доступ СМИ

    В Астане стартовало судебное разбирательство по резонансному делу Перизат Кайрат, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дело Перизат Кайрат: суд ограничил доступ СМИ
    Фото: Kazinform

    Однако журналистам ограничили доступ. По решению судьи Сабыржана Каримова, представителям СМИ запрещено присутствовать на допросах и вести прямые эфиры из зала суда.

    Заседания проходят в частично закрытом режиме. Это связано с ходатайством стороны защиты, которая настаивает на наличии в деле конфиденциальной информации.

    Как сообщалось ранее, гласность будет ограничена во время допроса подсудимых и обсуждения материалов, содержащих конфиденциальные данные и банковскую тайну. 9 июля в Астане прошло предварительное заседание

    Напомним, Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева обвиняются в хищении свыше 3 миллиардов тенге, собранных у граждан и организаций под видом благотворительной помощи детям с инвалидностью, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке. Ранее Генеральная прокуратура направила уголовное дело в межрайонный суд по уголовным делам Астаны для рассмотрения по существу. 

    Теги:
    СМИ Суд над Перизат Кайрат Суды Астана
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают