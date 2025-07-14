Дело Перизат Кайрат: суд ограничил доступ СМИ

Однако журналистам ограничили доступ. По решению судьи Сабыржана Каримова, представителям СМИ запрещено присутствовать на допросах и вести прямые эфиры из зала суда.

Заседания проходят в частично закрытом режиме. Это связано с ходатайством стороны защиты, которая настаивает на наличии в деле конфиденциальной информации.

Как сообщалось ранее, гласность будет ограничена во время допроса подсудимых и обсуждения материалов, содержащих конфиденциальные данные и банковскую тайну. 9 июля в Астане прошло предварительное заседание.

Напомним, Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева обвиняются в хищении свыше 3 миллиардов тенге, собранных у граждан и организаций под видом благотворительной помощи детям с инвалидностью, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке. Ранее Генеральная прокуратура направила уголовное дело в межрайонный суд по уголовным делам Астаны для рассмотрения по существу.