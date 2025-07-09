Суд по делу Перизат Кайрат будет частично открытым

Заседание пройдет в открытом режиме, однако его гласность будет ограничена во время допроса подсудимых и обсуждения материалов, содержащих конфиденциальные данные и банковскую тайну.

Также определена дата заседания по делу — 14 июля 2025 года в 10:00 часов.

Ходатайство защиты удовлетворено частично. Главное судебное разбирательство пройдет в открытом формате.

Сегодня в Астане состоялось предварительное заседание.

Отметим, Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева обвиняются в хищении свыше 3 миллиардов тенге, собранных у граждан и организаций под видом благотворительной помощи детям с инвалидностью, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Генеральная прокуратура направила уголовное дело в межрайонный суд по уголовным делам Астаны для рассмотрения по существу.

Также сообщалось, что судебный процесс над Перизат Кайрат может пройти в прямом эфире.