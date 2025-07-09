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    16:14, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Суд по делу Перизат Кайрат будет частично открытым

    Судья Сабыржан Каримов частично удовлетворил ходатайство защиты. Главное судебное разбирательство пройдет в общем порядке в открытом судебном заседании, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Суд по делу Перизат Кайрат будет частично открытым
    Фото: кадр из видео

    Заседание пройдет в открытом режиме, однако его гласность будет ограничена во время допроса подсудимых и обсуждения материалов, содержащих конфиденциальные данные и банковскую тайну.

    Также определена дата заседания по делу — 14 июля 2025 года в 10:00 часов.

    Ходатайство защиты удовлетворено частично. Главное судебное разбирательство пройдет в открытом формате.

    Сегодня в Астане состоялось предварительное заседание

    Отметим, Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева обвиняются в хищении свыше 3 миллиардов тенге, собранных у граждан и организаций под видом благотворительной помощи детям с инвалидностью, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке. 

    Ранее Генеральная прокуратура направила уголовное дело в межрайонный суд по уголовным делам Астаны для рассмотрения по существу. 

    Также сообщалось, что судебный процесс над Перизат Кайрат может пройти в прямом эфире

    Теги:
    Хищение Закон и право Суд над Перизат Кайрат Астана Суды Благотворительность
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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