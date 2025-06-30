Дело Перизат Кайрат: материалы передали в суд

Генеральной прокуратурой уголовное дело в отношении Перизат Кайрат и Г. Алашбаевой направлено для рассмотрения по существу в Межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.