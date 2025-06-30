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    16:12, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Дело Перизат Кайрат: материалы передали в суд

    Генеральной прокуратурой уголовное дело в отношении Перизат Кайрат и Г. Алашбаевой направлено для рассмотрения по существу в Межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Перизат Қайрат
    Фото: Instagram/01pk

    - Указанные лица обвиняются в хищении у граждан и организаций Республики Казахстан свыше 3-х миллиардов тенге, собранных под предлогом оказания благотворительной помощи детям-инвалидам, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

    Ранее сообщалось, что суд над Перизат Кайрат может пройти в прямом эфире.

    Теги:
    Генпрокуратура Прокуратура Суды Правоохранительные органы
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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