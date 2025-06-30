16:12, 30 Июнь 2025 | GMT +5
Дело Перизат Кайрат: материалы передали в суд
Генеральной прокуратурой уголовное дело в отношении Перизат Кайрат и Г. Алашбаевой направлено для рассмотрения по существу в Межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
- Указанные лица обвиняются в хищении у граждан и организаций Республики Казахстан свыше 3-х миллиардов тенге, собранных под предлогом оказания благотворительной помощи детям-инвалидам, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Ранее сообщалось, что суд над Перизат Кайрат может пройти в прямом эфире.