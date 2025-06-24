Суд над Перизат Кайрат может пройти в прямом эфире

— Дела одной из основательниц благотворительного фонда «Біз біргеміз» Перизат Кайрат в суд не поступили. Если последнее уголовное дело Перизат Кайрат поступит в суд, при наличии запроса стороны общественности, сообщества юристов, может быть рассмотрен вопрос о показе судебных заседаний в прямом эфире, — говорится в ответе Верховного суда.

Ранее сообщалось, что Агентством РК по финансовому мониторингу окончено досудебное расследование в отношении Кайрат Перизат и ее матери Гайни Алашбаевой по фактам мошенничества, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путем. 19 марта текущего года участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов. Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест.

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов на брифинге в Мажилисе рассказал, когда начнется суд по делу Перизат Кайрат.