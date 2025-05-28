Нарочно затягивала ознакомление: когда начнется суд по делу Перизат Кайрат

По его словам, процесс ознакомления затянулся, так как сторона Перизат Кайрат умышленно затягивала его. В связи с этим было принято решение установить крайний срок ознакомления — до 9 июня.

— Уголовное дело окончено. Идет процесс ознакомления участников уголовного процесса с материалами уголовного дела. Из-за того, что она затягивала сам процесс ознакомления, был установлен график, который заканчивается 9 июня. После окончания ознакомления, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, дается три дня для того, чтобы она и ее адвокаты могли заявить ходатайства. Потому что после ознакомления у ее стороны они могут появиться. После рассмотрения этих ходатайств дело направляется в прокуратуру. Прокуратура в течение 10 дней принимает решение о том, направить ли его в суд или же выносит какие-то другие решения, — сообщил Женис Елемесов.

Напомним, АФМ было проведено расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат.



23 января 2025 года зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Ранее показали изъятые у нее украшения, сумки, арестованную недвижимость и авто.