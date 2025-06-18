Дело Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой передано в прокуратуру

— 19 марта текущего года участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов. Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест, — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для изучения и решения вопроса о передачи его в суд.

Напомним, в ноябре 2024 года Перизат Кайрат задержали по обвинению в хищении более 1,5 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков.

В рамках расследования были изъяты ювелирные изделия, люксовые аксессуары, а также наложен арест на недвижимость и автомобили.

Кроме того, 23 января 2025 года зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат — на этот раз по факту мошенничества при сборе средств на строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью.