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    17:48, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Дело Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой передано в прокуратуру

    Агентством по финансовому мониторингу окончено досудебное расследование в отношении Кайрат Перизат и ее матери Гайни Алашбаевой по фактам мошенничества, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путем, передает агентство Kazinform.

    Дело Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой передано в прокуратуру
    Фото: АФМ

    — 19 марта текущего года участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов. Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест, — говорится в сообщении.

    Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для изучения и решения вопроса о передачи его в суд.

    Напомним, в ноябре 2024 года Перизат Кайрат задержали по обвинению в хищении более 1,5 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков. 

    В рамках расследования были изъяты ювелирные изделия, люксовые аксессуары, а также наложен арест на недвижимость и автомобили.

    Кроме того, 23 января 2025 года зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат — на этот раз по факту мошенничества при сборе средств на строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью.

    Теги:
    Мошенничество АФМ Прокуратура
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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