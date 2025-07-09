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    13:23, 09 Июль 2025 | GMT +5

    В Астане прошло предварительное заседание по делу Перизат Кайрат

    Сегодня, 9 июля, в Астане состоялось предварительное заседание по делу Перизат Кайрат, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Перизат Қайрат
    Коллаж: Kazinform

    Как сообщили в городском суде, в рамках заседания рассматривались ходатайства сторон. Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения о формате дальнейших слушаний - будут ли они открытыми или закрытыми.

    Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева обвиняются в хищении свыше 3 миллиардов тенге, собранных у граждан и организаций под видом благотворительной помощи детям с инвалидностью, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее Генеральная прокуратура направила уголовное дело в межрайонный суд по уголовным делам Астаны для рассмотрения по существу.

    Также сообщалось, что судебный процесс над Перизат Кайрат может пройти в прямом эфире.

    Теги:
    Борьба с преступностью Криминал Астана Суды
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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