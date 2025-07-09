В Астане прошло предварительное заседание по делу Перизат Кайрат

Как сообщили в городском суде, в рамках заседания рассматривались ходатайства сторон. Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения о формате дальнейших слушаний - будут ли они открытыми или закрытыми.

Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева обвиняются в хищении свыше 3 миллиардов тенге, собранных у граждан и организаций под видом благотворительной помощи детям с инвалидностью, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Генеральная прокуратура направила уголовное дело в межрайонный суд по уголовным делам Астаны для рассмотрения по существу.

Также сообщалось, что судебный процесс над Перизат Кайрат может пройти в прямом эфире.