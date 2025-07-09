В Астане прошло предварительное заседание по делу Перизат Кайрат
Сегодня, 9 июля, в Астане состоялось предварительное заседание по делу Перизат Кайрат, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в городском суде, в рамках заседания рассматривались ходатайства сторон. Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения о формате дальнейших слушаний - будут ли они открытыми или закрытыми.
Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева обвиняются в хищении свыше 3 миллиардов тенге, собранных у граждан и организаций под видом благотворительной помощи детям с инвалидностью, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее Генеральная прокуратура направила уголовное дело в межрайонный суд по уголовным делам Астаны для рассмотрения по существу.
Также сообщалось, что судебный процесс над Перизат Кайрат может пройти в прямом эфире.