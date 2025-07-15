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    18:15, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Суд по делу Перизат Кайрат: учредители фонда отрицают свои подписи

    На процессе по делу Перизат Кайрат состоялся допрос учредителей фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030», передает корреспондент агентства Kazinform.

    перизат кайрат
    Коллаж: Kazinform

    Один из свидетелей, исполнительный секретарь районного филиала партии Amanat Сергей Матюшенко, рассказал, как принималось решение о создании общественного объединения

    По его словам, в 2021 году он был волонтером молодежного крыла Жас Отан. В тот период, во время пандемии коронавируса, Бауыржан Байбек предложил создать штаб молодежного крыла. Перизат Кайрат, по словам Матюшенко, также активно участвовала в этой работе.

    Он отметил, что занимался доставкой гуманитарной помощи, и видел, что она тоже этим занимается, в том числе, по ее публикациям в соцсетях.

    Позже, как пояснил Матюшенко, Перизат Кайрат привезла в офис документы на учреждение фонда. Он подтвердил, что лично подписал только один протокол от 14 сентября 2021 года. Однако позже в ходе следствия ему предъявили второй документ с его подписью. Матюшенко заявил, что не ставил ее.

    - Ты подтверждаешь, что второй протокол не подписывал? Ты не врешь? Ты же понимаешь, что моя судьба решается, - обратилась к нему в зале суда Перизат Кайрат.

    Фальсификацию подписей второго протокола подтвердили также и другие учредители, вызванные сегодня в суд.

    Судебный процесс продолжается. Следующее заседание назначено на 15 июля в 10:00.

    Ранее мы писали, в чем обвиняют Перизат Кайрат и ее мать. Речь идет о хищении свыше около 3,5 млрд тенге. 

    Теги:
    Суд над Перизат Кайрат Суды
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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