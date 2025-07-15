Суд по делу Перизат Кайрат: учредители фонда отрицают свои подписи
На процессе по делу Перизат Кайрат состоялся допрос учредителей фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030», передает корреспондент агентства Kazinform.
Один из свидетелей, исполнительный секретарь районного филиала партии Amanat Сергей Матюшенко, рассказал, как принималось решение о создании общественного объединения
По его словам, в 2021 году он был волонтером молодежного крыла Жас Отан. В тот период, во время пандемии коронавируса, Бауыржан Байбек предложил создать штаб молодежного крыла. Перизат Кайрат, по словам Матюшенко, также активно участвовала в этой работе.
Он отметил, что занимался доставкой гуманитарной помощи, и видел, что она тоже этим занимается, в том числе, по ее публикациям в соцсетях.
Позже, как пояснил Матюшенко, Перизат Кайрат привезла в офис документы на учреждение фонда. Он подтвердил, что лично подписал только один протокол от 14 сентября 2021 года. Однако позже в ходе следствия ему предъявили второй документ с его подписью. Матюшенко заявил, что не ставил ее.
- Ты подтверждаешь, что второй протокол не подписывал? Ты не врешь? Ты же понимаешь, что моя судьба решается, - обратилась к нему в зале суда Перизат Кайрат.
Фальсификацию подписей второго протокола подтвердили также и другие учредители, вызванные сегодня в суд.
Судебный процесс продолжается. Следующее заседание назначено на 15 июля в 10:00.
Ранее мы писали, в чем обвиняют Перизат Кайрат и ее мать. Речь идет о хищении свыше около 3,5 млрд тенге.