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    12:59, 14 Июль 2025 | GMT +5

    На что потратили миллиарды тенге Перизат Кайрат и ее мать

    В Астане проходит суд по делу Перизат Кайрат и ее матери. По версии следствия, они присвоили в общей сложности около 3,5 млрд тенге, собранных под предлогом благотворительности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На что потратили деньги Перизат Кайрат и ее мать
    Коллаж: Kazinform

    Об этом стало известно из обвинительного заключения, озвученного в суде.

    Обвинение утверждает, что значительная часть этих средств была потрачена на личные нужды обвиняемых. В числе покупки и расходы:

    • 7 квартир, в том числе в жилых комплексах Highvill Ishim Gold, Akbulak Rivera, Vela Village и других;
    • украшения и предметы роскоши от брендов Cartier, Van Cleef & Arpels, Gucci, Dior и других;
    • 3 автомобиля премиум-класса – Lexus LX 600, Mercedes-Benz S 450, Haval H6 GT;
    • цветочный бизнес Rebel Flowers, зарегистрированный на Гайни Алашбаеву;
    • зарубежные поездки;
    • ремонт одной из квартир;
    • мебель, техника, сантехника, рестораны, подписки, штрафы и личные расходы на территории Казахстана и за рубежом.

    Также, по данным обвинения, Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева легализовывали похищенные средства через подставных индивидуальных предпринимателей. В частности, заключались фиктивные договоры на поставку юрт, угля, украшений и флористических товаров, а средства обналичивались или переводились третьим лицам.

    Уголовное дело в отношении Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой рассматривается в межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Судебные слушания продолжаются.

    Ранее в суде Перизат Кайрат отказалась признать вину.

    Прокуроры по делу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой представили обвинение, охватывающее масштабные эпизоды мошенничества, легализации преступных доходов и злоупотребления доверием граждан. Подробности – в нашем материале.

    Теги:
    Мошенничество Суд над Перизат Кайрат Астана Благотворительность
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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