На что потратили миллиарды тенге Перизат Кайрат и ее мать

Об этом стало известно из обвинительного заключения, озвученного в суде.

Обвинение утверждает, что значительная часть этих средств была потрачена на личные нужды обвиняемых. В числе покупки и расходы:

7 квартир, в том числе в жилых комплексах Highvill Ishim Gold, Akbulak Rivera, Vela Village и других;

украшения и предметы роскоши от брендов Cartier, Van Cleef & Arpels, Gucci, Dior и других;

3 автомобиля премиум-класса – Lexus LX 600, Mercedes-Benz S 450, Haval H6 GT;

цветочный бизнес Rebel Flowers, зарегистрированный на Гайни Алашбаеву;

зарубежные поездки;

ремонт одной из квартир;

мебель, техника, сантехника, рестораны, подписки, штрафы и личные расходы на территории Казахстана и за рубежом.

Также, по данным обвинения, Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева легализовывали похищенные средства через подставных индивидуальных предпринимателей. В частности, заключались фиктивные договоры на поставку юрт, угля, украшений и флористических товаров, а средства обналичивались или переводились третьим лицам.

Уголовное дело в отношении Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой рассматривается в межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Судебные слушания продолжаются.

Ранее в суде Перизат Кайрат отказалась признать вину.

Прокуроры по делу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой представили обвинение, охватывающее масштабные эпизоды мошенничества, легализации преступных доходов и злоупотребления доверием граждан. Подробности – в нашем материале.