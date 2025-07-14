12:29, 14 Июль 2025 | GMT +5
Перизат Кайрат отказалась признать вину
В Астане проходит судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат. Вместе с ней на скамье подсудимых — ее мать Гайни Алашбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.
Процесс проходит в межрайонном суде по уголовным делам.
На заседании Перизат Кайрат заявила, что не признает свою вину.
— Я не несу ответственность за фантазию во время следствия следователей, — сказала она, отметив, что доводы, изложенные в обвинительном акте, по ее мнению, не обоснованы.
В суде продолжается допрос потерпевших.
Напомним, суд ограничил доступ СМИ к заседанию.
Ранее мы писали, в чем обвиняют Перизат Кайрат и ее мать.