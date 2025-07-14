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    12:29, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Перизат Кайрат отказалась признать вину

    В Астане проходит судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат. Вместе с ней на скамье подсудимых — ее мать Гайни Алашбаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Перизат Қайрат
    Фото: Instagram/01pk

    Процесс проходит в межрайонном суде по уголовным делам.

    На заседании Перизат Кайрат заявила, что не признает свою вину.

    — Я не несу ответственность за фантазию во время следствия следователей, — сказала она, отметив, что доводы, изложенные в обвинительном акте, по ее мнению, не обоснованы.

    В суде продолжается допрос потерпевших.

    Напомним, суд ограничил доступ СМИ к заседанию.

    Ранее мы писали, в чем обвиняют Перизат Кайрат и ее мать.                                                                                               

    Теги:
    Мошенничество Суд над Перизат Кайрат Астана Благотворительность
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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