Перизат Кайрат отказалась признать вину

Процесс проходит в межрайонном суде по уголовным делам.

На заседании Перизат Кайрат заявила, что не признает свою вину.

— Я не несу ответственность за фантазию во время следствия следователей, — сказала она, отметив, что доводы, изложенные в обвинительном акте, по ее мнению, не обоснованы.

В суде продолжается допрос потерпевших.

Напомним, суд ограничил доступ СМИ к заседанию.

Ранее мы писали, в чем обвиняют Перизат Кайрат и ее мать.