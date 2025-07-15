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    10:48, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Президент фонда «Асар-Уме» дал показания о переводе 200 млн тенге Перизат Кайрат

    В межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжается рассмотрение дела Перизат Кайрат. Сегодня, 15 июля, началось изучение второго эпизода уголовного дела, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Президент фонда «Асар-Уме» дал показания о переводе 200 млн тенге Перизат Кайрат
    Коллаж: Kazinform

    На заседании дает показания президент фонда «Асар-Уме» Асхат Нурмашев, выступающий в суде как представитель потерпевшей стороны. Он рассказал о переводе 200 млн тенге на счет фонда, связанного с Перизат Кайрат.

    По его словам, в ноябре 2023 года на фоне обострения конфликта между Израилем и Сектором Газа в СМИ и соцсетях появилась информация, что Перизат Кайрат при поддержке посольства Палестины в РК объявила сбор средств для пострадавших жителей. По словам Нурмашева, у Перизат Кайрат имелся меморандум с диппредставительством Палестины, что стало для них ключевым фактором доверия.

    — Я лично встречался с Перизат, чтобы удостовериться, какие у нее планы. Как выяснилось, помимо того, что у нее есть договор с посольством Палестины в РК, есть также взаимоотношения с ОАЭ, с фондом, который организовывает помощь Сектору Газа. Даже более, имеется доступ к хабу в Абу-Даби, где формируются международные грузы для отправки в Сектор Газа, — сообщил Асхат Нурмашев в суде.

    Президент фонда «Асар-Уме» дал показания о переводе 200 млн тенге Перизат Кайрат
    Фото: скриншот трансляции

    За пять дней подписчики и сторонники фонда «Асар-Уме» собрали 293 млн тенге. Первоначально планировалось переводить помощь траншами по 50 млн тенге, однако Перизат Кайрат, по словам Нурмашева, настаивала на единовременном перечислении всей суммы. В результате было принято решение отправить 200 млн тенге, оставшиеся 93 млн тенге планировалось перевести позже.

    Деньги были переведены 28 ноября 2023 года. Согласно договору, Перизат Кайрат должна была отчитаться в декабре за потраченные средства, представив информацию о переводе денег в «Фонд Абу-Даби» и закупке необходимых товаров для жителей Сектора Газа. Однако, как отметил президент фонда, обещанный отчет так и не был предоставлен.

    В итоге оставшиеся 93 млн тенге было решено направить напрямую через посольство Палестины в РК. Представители фонда «Асар-Уме» связались с дипломатическим представительством, и средства были перечислены через него. По словам Асхата Нурмашева, посольство предоставило все подтверждающие документы о переводе средств адресатам.

    Ранее в суде учредители фонда подтвердили фальсификацию подписей второго протокола о создании общественного объединения.

    Напомним, в суде по резонансному уголовному делу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой прокуроры представили обвинение, охватывающее масштабные эпизоды мошенничества, легализации преступных доходов и злоупотребления доверием граждан. Речь идет о хищении свыше около 3,5 млрд тенге.

    Теги:
    Мошенничество Закон и право Суд над Перизат Кайрат Астана Благотворительность
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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