Президент фонда «Асар-Уме» дал показания о переводе 200 млн тенге Перизат Кайрат
В межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжается рассмотрение дела Перизат Кайрат. Сегодня, 15 июля, началось изучение второго эпизода уголовного дела, передает корреспондент агентства Kazinform.
На заседании дает показания президент фонда «Асар-Уме» Асхат Нурмашев, выступающий в суде как представитель потерпевшей стороны. Он рассказал о переводе 200 млн тенге на счет фонда, связанного с Перизат Кайрат.
По его словам, в ноябре 2023 года на фоне обострения конфликта между Израилем и Сектором Газа в СМИ и соцсетях появилась информация, что Перизат Кайрат при поддержке посольства Палестины в РК объявила сбор средств для пострадавших жителей. По словам Нурмашева, у Перизат Кайрат имелся меморандум с диппредставительством Палестины, что стало для них ключевым фактором доверия.
— Я лично встречался с Перизат, чтобы удостовериться, какие у нее планы. Как выяснилось, помимо того, что у нее есть договор с посольством Палестины в РК, есть также взаимоотношения с ОАЭ, с фондом, который организовывает помощь Сектору Газа. Даже более, имеется доступ к хабу в Абу-Даби, где формируются международные грузы для отправки в Сектор Газа, — сообщил Асхат Нурмашев в суде.
За пять дней подписчики и сторонники фонда «Асар-Уме» собрали 293 млн тенге. Первоначально планировалось переводить помощь траншами по 50 млн тенге, однако Перизат Кайрат, по словам Нурмашева, настаивала на единовременном перечислении всей суммы. В результате было принято решение отправить 200 млн тенге, оставшиеся 93 млн тенге планировалось перевести позже.
Деньги были переведены 28 ноября 2023 года. Согласно договору, Перизат Кайрат должна была отчитаться в декабре за потраченные средства, представив информацию о переводе денег в «Фонд Абу-Даби» и закупке необходимых товаров для жителей Сектора Газа. Однако, как отметил президент фонда, обещанный отчет так и не был предоставлен.
В итоге оставшиеся 93 млн тенге было решено направить напрямую через посольство Палестины в РК. Представители фонда «Асар-Уме» связались с дипломатическим представительством, и средства были перечислены через него. По словам Асхата Нурмашева, посольство предоставило все подтверждающие документы о переводе средств адресатам.
Ранее в суде учредители фонда подтвердили фальсификацию подписей второго протокола о создании общественного объединения.
Напомним, в суде по резонансному уголовному делу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой прокуроры представили обвинение, охватывающее масштабные эпизоды мошенничества, легализации преступных доходов и злоупотребления доверием граждан. Речь идет о хищении свыше около 3,5 млрд тенге.