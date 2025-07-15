Президент фонда «Асар-Уме» дал показания о переводе 200 млн тенге Перизат Кайрат

На заседании дает показания президент фонда «Асар-Уме» Асхат Нурмашев, выступающий в суде как представитель потерпевшей стороны. Он рассказал о переводе 200 млн тенге на счет фонда, связанного с Перизат Кайрат.

По его словам, в ноябре 2023 года на фоне обострения конфликта между Израилем и Сектором Газа в СМИ и соцсетях появилась информация, что Перизат Кайрат при поддержке посольства Палестины в РК объявила сбор средств для пострадавших жителей. По словам Нурмашева, у Перизат Кайрат имелся меморандум с диппредставительством Палестины, что стало для них ключевым фактором доверия.

— Я лично встречался с Перизат, чтобы удостовериться, какие у нее планы. Как выяснилось, помимо того, что у нее есть договор с посольством Палестины в РК, есть также взаимоотношения с ОАЭ, с фондом, который организовывает помощь Сектору Газа. Даже более, имеется доступ к хабу в Абу-Даби, где формируются международные грузы для отправки в Сектор Газа, — сообщил Асхат Нурмашев в суде.

Фото: скриншот трансляции

За пять дней подписчики и сторонники фонда «Асар-Уме» собрали 293 млн тенге. Первоначально планировалось переводить помощь траншами по 50 млн тенге, однако Перизат Кайрат, по словам Нурмашева, настаивала на единовременном перечислении всей суммы. В результате было принято решение отправить 200 млн тенге, оставшиеся 93 млн тенге планировалось перевести позже.

Деньги были переведены 28 ноября 2023 года. Согласно договору, Перизат Кайрат должна была отчитаться в декабре за потраченные средства, представив информацию о переводе денег в «Фонд Абу-Даби» и закупке необходимых товаров для жителей Сектора Газа. Однако, как отметил президент фонда, обещанный отчет так и не был предоставлен.

В итоге оставшиеся 93 млн тенге было решено направить напрямую через посольство Палестины в РК. Представители фонда «Асар-Уме» связались с дипломатическим представительством, и средства были перечислены через него. По словам Асхата Нурмашева, посольство предоставило все подтверждающие документы о переводе средств адресатам.

Ранее в суде учредители фонда подтвердили фальсификацию подписей второго протокола о создании общественного объединения.

Напомним, в суде по резонансному уголовному делу Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой прокуроры представили обвинение, охватывающее масштабные эпизоды мошенничества, легализации преступных доходов и злоупотребления доверием граждан. Речь идет о хищении свыше около 3,5 млрд тенге.