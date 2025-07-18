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    09:25, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Внедрение ИИ в госорганах Казахстана ускорят с помощью QazTech и суперкомпьютера

    Сегодня Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации
    Фото: Правительство РК

    На нем были рассмотрены направления развития экосистемы искусственного интеллекта с учетом запущенного по поручению Главы государства Суперкомпьютера. Внимание уделено дальнейшей цифровой трансформации отраслей и работы госорганов на базе платформы QazTech.

    Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев доложил о создании инфраструктуры ИИ. Центр обработки данных госорганов переоборудован под запущенный Суперкомпьютер. Для формирования институциональной среды в Казахстане утверждена Концепция развития ИИ на 2024–2029 гг., разработан законопроект «Об искусственном интеллекте».

    Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
    Фото: Правительство РК

    Для подготовки кадров в сфере ИИ реализуются образовательные программы: AI Corporate, TUMO Center, AI People и др. Заслушаны данные о разрабатываемых цифровых решениях, таких как e-agent, egov AI, AI-терапевт, tax helper, SDU и Е-переводчик.

    В ходе заседания рассмотрены темпы цифровой трансформации отраслей. Национальная платформа QazTech предназначена для оперативного создания цифровых продуктов. По словам министра, внедрение платформенной модели цифровизации позволяет сократить срок запуска новых ИТ-решений с 1,5–3 лет до 6 месяцев.

    Платформа обеспечивает единые стандарты, безопасность по принципу security by design и применение облачных технологий. Испытания QazTech уже завершены на соответствие требованиям информационной безопасности, полноценный запуск намечен на август. Сегодня на платформе QazTech работают единый интернет-портал госорганов, Smart Bridge, Национальная база данных окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов и др.

    Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации
    Фото: Правительство РК

    Также все госорганы разрабатывают Карты цифровой трансформации, опираясь на успешный международный опыт, включая практику Сингапура. Карты направлены на упрощение и ускорение ключевых процессов с применением ИИ и современных технологий. Акцент сделан на переработке устаревших процедур, цифровизации данных и учете запросов граждан, поступающих через e-Otinish, 109 и социальные сети. Приоритет в рамках Карт отдан реинжинирингу процессов и внедрению перспективных технологий, включая искусственный интеллект.

    Премьер-министр акцентировал внимание, что создаваемая национальная инфраструктура ИИ, включая создаваемый Суперкомпьютер, дают большие возможности для активизации работы по внедрению ИИ в деятельность госорганов. Олжас Бектенов поручил завершить работу над Картами цифровой трансформации в течение месяца. Они станут основой для интеграции ИИ, а также позволят бизнесу создавать собственные решения на базе госданных.

    Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации
    Фото: Правительство РК
    Теги:
    Суперкомпьютер Правительство РК МЦРИАП Жаслан Мадиев Искусственный интеллект ИИ Олжас Бектенов Цифровизация
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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