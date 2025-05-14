15:47, 14 Май 2025 | GMT +5
Закон об искусственном интеллекте: в каких случаях будет запрещено использование ИИ
В Мажилисе идет обсуждение в первом чтении законопроекта «Об искусственном интеллекте», передает корреспондент агентства Kazinform.
Проект презентовала депутат Мажилиса Екатерина Смышляева.
По её словам, законопроектом предусматривается запрет на ряд практик использования искусственного интеллекта, в том числе:
- использование искусственного интеллекта, влияющего на поведение людей без их осознанного согласия.
- использование искусственного интеллекта, которое намеренно пользуется уязвимостями людей (возраст, инвалидность, социальное положение).
- оценка или классификация людей по их социальному поведению или характеристикам (социальный скоринг), за исключением случаев, установленных законами.
- использование искусственного интеллекта для анализа эмоций людей без их согласия.
- использование искусственного интеллекта для распознавания лиц в общественных местах в режиме реального времени, за исключением случаев, разрешённых законом.
- создание и распространение результатов деятельности искусственного интеллекта, которые запрещены законодательством, в том числе дипфейков.
- Важным элементом регулирования является возмещение вреда, причиненного системами ИИ. Закон предусматривает, что в случае причинения ущерба пользователям системы ИИ, ответственность за это несут владельцы и операторы систем. Страхование ответственности за вред, причиненный ИИ, предлагается как добровольная мера, но оно может стать важным элементом защиты прав граждан, - отметила депутат.