Закон об искусственном интеллекте: в каких случаях будет запрещено использование ИИ

Проект презентовала депутат Мажилиса Екатерина Смышляева.

По её словам, законопроектом предусматривается запрет на ряд практик использования искусственного интеллекта, в том числе:

использование искусственного интеллекта, влияющего на поведение людей без их осознанного согласия. использование искусственного интеллекта, которое намеренно пользуется уязвимостями людей (возраст, инвалидность, социальное положение). оценка или классификация людей по их социальному поведению или характеристикам (социальный скоринг), за исключением случаев, установленных законами. использование искусственного интеллекта для анализа эмоций людей без их согласия. использование искусственного интеллекта для распознавания лиц в общественных местах в режиме реального времени, за исключением случаев, разрешённых законом. создание и распространение результатов деятельности искусственного интеллекта, которые запрещены законодательством, в том числе дипфейков.