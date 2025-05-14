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    15:47, 14 Май 2025 | GMT +5

    Закон об искусственном интеллекте: в каких случаях будет запрещено использование ИИ

    В Мажилисе идет обсуждение в первом чтении законопроекта «Об искусственном интеллекте», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Екатерина Смышляева
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    Проект презентовала депутат Мажилиса Екатерина Смышляева.

    По её словам, законопроектом предусматривается запрет на ряд практик использования искусственного интеллекта, в том числе:

    1. использование искусственного интеллекта, влияющего на поведение людей без их осознанного согласия.
    2. использование искусственного интеллекта, которое намеренно пользуется уязвимостями людей (возраст, инвалидность, социальное положение).
    3. оценка или классификация людей по их социальному поведению или характеристикам (социальный скоринг), за исключением случаев, установленных законами.
    4. использование искусственного интеллекта для анализа эмоций людей без их согласия.
    5. использование искусственного интеллекта для распознавания лиц в общественных местах в режиме реального времени, за исключением случаев, разрешённых законом.
    6. создание и распространение результатов деятельности искусственного интеллекта, которые запрещены законодательством, в том числе дипфейков.

    - Важным элементом регулирования является возмещение вреда, причиненного системами ИИ. Закон предусматривает, что в случае причинения ущерба пользователям системы ИИ, ответственность за это несут владельцы и операторы систем. Страхование ответственности за вред, причиненный ИИ, предлагается как добровольная мера, но оно может стать важным элементом защиты прав граждан, - отметила депутат. 

    Теги:
    Законопроекты Искусственный интеллект ИИ Мажилис
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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