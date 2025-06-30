В Казахстане разработаны 25 образовательных программ в сфере ИИ

⁠В настоящее время 20 высших учебных заведений страны разработали 25 новых образовательных программ, направленных на подготовку специалистов в области искусственного интеллекта.

Среди них можно отметить такие направления, как: «Прикладной искусственный интеллект», «Инженерия искусственного интеллекта и блокчейн», «Кибернетика и искусственный интеллект», «Искусственный интеллект в медицине», «Искусственный интеллект и анализ данных», «Смарт-технологии и искусственный интеллект в транспортном машиностроении», «Компьютерные науки и искусственный интеллект» и другие.

— В рамках новых образовательных программ студенты будут осваивать ключевые навыки и технологии, востребованные в современной цифровой экономике. В частности, они изучат программирование на языке Python, работу с популярными библиотеками и фреймворками (такими как TensorFlow, Keras, PyTorch), методы анализа и визуализации данных с использованием инструментов Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, работу с базами данных (SQL, NoSQL), интеграцию решений на базе искусственного интеллекта в бизнес-процессы, разработку и внедрение нейронных сетей, автоматизацию процессов с применением технологий ИИ и многое другое, — говорится в официальном ответе министерства агентству Kazinform.

Кроме того, в настоящее время ведётся активная работа по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта в сотрудничестве с ведущими зарубежными университетами. Кызылординский университет имени Коркыта Ата совместно с Национальным университетом науки и технологий Сеула планирует запуск совместной программы двойного диплома по направлениям «Архитектор искусственного интеллекта» (AI Architect) и «Управление данными» (Data Management).

Также в рамках меморандума о сотрудничестве между Казахским национальным техническим исследовательским университетом имени Сатпаева и университетом City University (CityU) реализуется программа двойного диплома бакалавриата по направлению «Компьютерные науки в сфере ИИ», а также осуществляется подготовка специалистов магистратуры по специальности «Машинное обучение и наука о данных» (Machine Learning & Data Science).

— Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева реализует проекты, связанные с интеллектуальным анализом данных, в целях устойчивого развития различных отраслей. Проводятся научные исследования, направленные на применение методов машинного обучения в агротехнологиях, экологическом мониторинге, финтех-решениях, а также на разработку систем искусственного интеллекта. Этот год стал важным этапом участия университета в реализации национальных инициативных проектов в сфере ИИ, — отмечается в информации, предоставленной Министерством науки.

С начала 2024-2025 учебного года внедряется инновационная образовательная программа «Смарт-технологии и искусственный интеллект в машиностроении». А с 2025–2026 учебного года начнётся приём абитуриентов по новой образовательной программе «Искусственный интеллект», разработанной в сотрудничестве с компанией University Alliance of Science and Technology. Целью данной программы является подготовка высококвалифицированных специалистов с глубокими знаниями и практическими навыками, способных решать сложные задачи в различных сферах профессиональной деятельности с использованием технологий искусственного интеллекта.

Ранее мы сообщали о том, что в рамках цифровизации предусмотрено внедрение систем контроля за строительными процессами с применением дронов и технологий искусственного интеллекта.