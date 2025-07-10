РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:18, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске суперкомпьютера

    Глава государства посетил Национальный суперкомпьютерный центр Аlemcloud, где принял участие в церемонии запуска суперкомпьютера на базе графических процессоров NVIDIA H200, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске суперкомпьютера
    Фото: Акорда

    Установка и запуск системы состоялись в новом дата-центре министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с международными партнерами.

    Новый суперкомпьютерный кластер способен обеспечить производительность до 2 экзафлопс по методике расчета в формате FP8, что делает его самым мощным вычислительным решением в Центральноазиатском регионе.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что запуск суперкомпьютера станет важным шагом в цифровизации ключевых отраслей.

    Суперкомпьютер позволит Казахстану добиться значительного прогресса в развитии цифровых технологий. Доступ к высокопроизводительным вычислениям получат стартапы, занимающиеся разработкой нейросетевых решений, университеты, научные центры, а также государственные и частные компании.

    Напомним, во время официального визита в Казахстан Наследного Принца Абу-Даби, шейха Халеда бин Мохаммеда бин Зайда Аль Нахайяна, состоялось торжественное открытие зарубежного офиса компании Presight (G42) в Астане. В ходе визита было подписано соглашение по созданию суперкомпьютерного кластера в Республике Казахстан между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Presight.

    19 мая этого года самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии на чипах NVIDIA прибыл в Казахстан.

    Проект является важным элементом практической реализации Концепции развития искусственного интеллекта до 2029 года и одним из ключевых этапов формирования современной ИТ-инфраструктуры Казахстана.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Суперкомпьютер МЦРИАП
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают