Президент Казахстана подписал закон, децентрализующий полномочия между уровнями госуправления

Первый блок поправок направлен на развитие столицы и городов республиканского значения.

Второй блок поправок предусматривает регулирование отдельных вопросов земельного законодательства.

Третий блок поправок – на внедрение института регистрации иностранцев.

Четвертый блок поправок – на регулирование таможенных вопросов.

Пятый блок поправок направлен на децентрализацию полномочий между уровнями государственного управления, а также исключение излишней законодательной регламентации норм.

Шестой блок поправок связан с реализацией национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, направленного на решение первоочередных инфраструктурных проблем для обеспечения бесперебойной работы жизненно важных секторов – тепла, энергии и воды.

Седьмой блок поправок – на совершенствование процесса государственного аудита.

Восьмой блок поправок направлен на совершенствование законодательства об оценочной деятельности.

Текст Закона публикуется в печати.

Ранее Глава государства принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова и поручил продолжить поэтапное развитие системы госаудита.