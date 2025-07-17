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    16:07, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана подписал закон, децентрализующий полномочия между уровнями госуправления

    Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

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    Фото: Акорда

    Первый блок поправок направлен на развитие столицы и городов республиканского значения.

    Второй блок поправок предусматривает регулирование отдельных вопросов земельного законодательства.

    Третий блок поправок – на внедрение института регистрации иностранцев.

    Четвертый блок поправок – на регулирование таможенных вопросов.

    Пятый блок поправок направлен на децентрализацию полномочий между уровнями государственного управления, а также исключение излишней законодательной регламентации норм.

    Шестой блок поправок связан с реализацией национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, направленного на решение первоочередных инфраструктурных проблем для обеспечения бесперебойной работы жизненно важных секторов – тепла, энергии и воды.

    Седьмой блок поправок – на совершенствование процесса государственного аудита.

    Восьмой блок поправок направлен на совершенствование законодательства об оценочной деятельности.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Ранее Глава государства принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова и поручил продолжить поэтапное развитие системы госаудита.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Закон и право
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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