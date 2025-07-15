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    11:24, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Цифровой тенге поможет бороться с нецелевым использованием средств - Премьер-министр

    Внедрение цифрового тенге станет важным инструментом для повышения прозрачности и контроля за целевым использованием бюджетных средств. Об этом заявил Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов на брифинге после заседания Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    цифровой тенге
    Коллаж: Kazinform

    Глава Кабмина подчеркнул, что вопрос рационального и целевого использования государственных средств является одним из наиболее актуальных.

    – Вопрос злободневный – целевое использование бюджетных средств. Когда мы говорим, что нам действительно не хватает для реализации инфраструктуры, для проектов. Мы работаем с Министерством финансов совместно с Национальным банком, – отметил Премьер-министр.

    По его словам, внедрение цифрового тенге способно значительно снизить коррупционные риски и повысить подотчётность при реализации государственных программ.

    – Хотел рассказать, собирались с коллегами, обсуждали ход реализации проекта цифрового тенге. На наш взгляд, это очень серьёзный инструмент, который поможет нам обеспечить прозрачность в расходовании бюджетных средств. То есть их куда-то вывести, обналичить на какие-то цели, которые не связаны со строительством данного конкретного объекта, будет затруднительно. Мы приняли решение активнее двигаться в направлении цифрового тенге, – сообщил Олжас Бектенов.

    Напомним, проект по внедрению цифровой валюты находится в стадии поэтапной реализации. Ожидается, что использование цифрового тенге в государственных расходах усилит контроль и повысит эффективность бюджетного планирования.

    Ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, когда цифровой тенге станет доступным для всех казахстанцев.

    Теги:
    Цифровой тенге Олжас Бектенов
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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