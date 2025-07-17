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    15:37, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Перебои с электроснабжением в Шымкенте: акимат прокомментировал ситуацию

    В условиях аномальной жары жители ряда районов Шымкента сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии и низким напряжением в сети. На ситуацию отреагировали городские власти и представители энергоснабжающей компании, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: pixabay

    Как сообщили в ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», электроснабжение в Шымкенте осуществляется в штатном режиме, массовых отключений и ограничений не зафиксировано. В то же время в компании не отрицают, что в отдельных районах проводятся плановые технические работы, в связи с чем возможны временные отключения электроэнергии.

    — В связи с распространяемой в социальных сетях информацией о якобы массовых отключениях и ограничениях подачи электроэнергии в Шымкенте сообщаем, что электроснабжение по линиям ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» осуществляется в штатном режиме. В отдельных зонах действительно могут проводиться плановые технические работы, о которых жители уведомляются заранее, — подчеркнули в городском акимате.

    Причиной локальных отключений в ряде микрорайонов стала резко возросшая нагрузка на электросеть. На фоне сильной жары энергопотребление в городе выросло с 350 до 459 мегаватт. Это привело к решению временно остановить один из турбогенераторов на ТЭЦ в целях предотвращения возможных аварий. В настоящее время, по словам специалистов, ситуация стабилизирована.

    Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и, по возможности, ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы. Именно в это время фиксируются пиковые нагрузки на сеть.

    — Если в вашем районе наблюдаются перебои с электроэнергией, просим сообщать об этом через официальный колл-центр. Все обращения регистрируются и оперативно обрабатываются диспетчерской службой. Призываем горожан получать информацию только из проверенных источников и не поддаваться паническим настроениям, — заявили в ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».

    Контактные номера диспетчерской службы:

    • Городские электросети: 35-39-85
    • Аль-Фарабийский район: 53-53-65
    • Абайский район: 35-74-48
    • Енбекшинский район: 57-56-38
    • Пригородная зона: 55-30-11

    Call-центр: 50-57-11, 8 (7252) 777-333, 8 (708) 816-52-54

    Социальные сети:

    • Instagram: @ontustikjaryktranzit
    • Telegram-бот: https://t.me/tooojtbot
    • Facebook: Оңтүстік Жарық Транзит

    На частые отключения электроэнергии жалуются и жители Актау. По их словам, особенно тяжело переживать перебои в условиях изнуряющей жары.

    Теги:
    Электроэнергия Шымкент Акимат Жара
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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