Перебои с электроснабжением в Шымкенте: акимат прокомментировал ситуацию
В условиях аномальной жары жители ряда районов Шымкента сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии и низким напряжением в сети. На ситуацию отреагировали городские власти и представители энергоснабжающей компании, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», электроснабжение в Шымкенте осуществляется в штатном режиме, массовых отключений и ограничений не зафиксировано. В то же время в компании не отрицают, что в отдельных районах проводятся плановые технические работы, в связи с чем возможны временные отключения электроэнергии.
— В связи с распространяемой в социальных сетях информацией о якобы массовых отключениях и ограничениях подачи электроэнергии в Шымкенте сообщаем, что электроснабжение по линиям ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» осуществляется в штатном режиме. В отдельных зонах действительно могут проводиться плановые технические работы, о которых жители уведомляются заранее, — подчеркнули в городском акимате.
Причиной локальных отключений в ряде микрорайонов стала резко возросшая нагрузка на электросеть. На фоне сильной жары энергопотребление в городе выросло с 350 до 459 мегаватт. Это привело к решению временно остановить один из турбогенераторов на ТЭЦ в целях предотвращения возможных аварий. В настоящее время, по словам специалистов, ситуация стабилизирована.
Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и, по возможности, ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы. Именно в это время фиксируются пиковые нагрузки на сеть.
— Если в вашем районе наблюдаются перебои с электроэнергией, просим сообщать об этом через официальный колл-центр. Все обращения регистрируются и оперативно обрабатываются диспетчерской службой. Призываем горожан получать информацию только из проверенных источников и не поддаваться паническим настроениям, — заявили в ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».
Контактные номера диспетчерской службы:
- Городские электросети: 35-39-85
- Аль-Фарабийский район: 53-53-65
- Абайский район: 35-74-48
- Енбекшинский район: 57-56-38
- Пригородная зона: 55-30-11
Call-центр: 50-57-11, 8 (7252) 777-333, 8 (708) 816-52-54
Социальные сети:
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На частые отключения электроэнергии жалуются и жители Актау. По их словам, особенно тяжело переживать перебои в условиях изнуряющей жары.