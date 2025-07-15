Несколько районов Актау остались без света

На улицах города не работают светофоры. На нескольких перекрёстках движение регулируют сотрудники полиции.

По информации пресс-службы управления электрических сетей Актау, причиной отключений стала экстремальная жара. В результате увеличилась нагрузка на электросети, что привело к аварийным ситуациям.

— В микрорайонах 7, 9, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 29, 29а и 30 электроэнергия отключалась частично. В настоящее время аварийные бригады работают на местах, — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, подача электроэнергии восстановлена в 7, 9 и 14 микрорайонах.

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