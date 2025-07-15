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    20:45, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Несколько районов Актау остались без света

    Жители Актау массово жалуются на частые отключения электричества. По их словам, свет то появляется, то снова пропадает. Особенно тяжело приходится в последние два-три дня, когда стоит изнуряющая жара, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: pixabay

    На улицах города не работают светофоры. На нескольких перекрёстках движение регулируют сотрудники полиции.

    По информации пресс-службы управления электрических сетей Актау, причиной отключений стала экстремальная жара. В результате увеличилась нагрузка на электросети, что привело к аварийным ситуациям.

    — В микрорайонах 7, 9, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 29, 29а и 30 электроэнергия отключалась частично. В настоящее время аварийные бригады работают на местах, — говорится в сообщении.

    Согласно последним данным, подача электроэнергии восстановлена в 7, 9 и 14 микрорайонах.

    Ранее мы писали о том, как решается проблема с выработкой электричества в Костанайской области.

    Теги:
    Электроэнергия Актау Отключения света Мангистауская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
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