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    02:27, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Как решается проблема с выработкой электричества в Костанайской области

    Строительство газопоршневой электростанции и новых ветровых и солнечных станций позволит решить проблему с выработкой электричества в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    электричество, энергетика
    Фото: KEGOC

    В Костанайской области начато строительство сразу нескольких объектов в сфере энергетики — газопоршневой электростанции мощностью 100 МВт, а также ветровых и солнечных станций. Реализация проектов позволит увеличить запасы собственной электроэнергии в 10 раз. Об этом сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов журналистам.

    По его словам, в настоящее время Костанайская область потребляет больше электроэнергии, чем производит. Про дефицит электричества сообщалось накануне: в сентябре 2024 года Kazinform писал о том, что предприятиям области отказывают в получении электроэнергии.

    Однако ситуация постепенно меняется за счет запуска альтернативных источников.

    — Начато строительство газопоршневой электростанции мощностью 100 мегаватт. Сейчас ведутся фундаментные работы, к концу лета станция наберет полную мощность, — сообщил Аксакалов.

    Кроме того, начаты работы по возведению новой ветровой электростанции на 50 мегаватт в Аркалыке.

    Крупнейшим проектом в регионе станет ветропарк на 1 гигаватт, который будет представлять собой 165 ветрогенераторов в одном месте. Реализацию планируют завершить к концу следующего года.

    Что касается нагрузки на существующие электросети и выдержат ли они наращивание электричества, то уточняется, что их модернизация будет вестись параллельно. Частные компании, в данном случае ТОО «ЭПК-forfait», по словам главы региона, обязаны ежегодно реализовывать ремонтные программы. Также обещают направить дополнительное финансирование на развитие сетей.

    Ранее Kazinform писал о том, как обновят электросети в Караганде.

    Теги:
    Электроэнергия Регионы Казахстана Костанайская область Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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