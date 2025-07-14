Как решается проблема с выработкой электричества в Костанайской области

В Костанайской области начато строительство сразу нескольких объектов в сфере энергетики — газопоршневой электростанции мощностью 100 МВт, а также ветровых и солнечных станций. Реализация проектов позволит увеличить запасы собственной электроэнергии в 10 раз. Об этом сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов журналистам.

По его словам, в настоящее время Костанайская область потребляет больше электроэнергии, чем производит. Про дефицит электричества сообщалось накануне: в сентябре 2024 года Kazinform писал о том, что предприятиям области отказывают в получении электроэнергии.

Однако ситуация постепенно меняется за счет запуска альтернативных источников.

— Начато строительство газопоршневой электростанции мощностью 100 мегаватт. Сейчас ведутся фундаментные работы, к концу лета станция наберет полную мощность, — сообщил Аксакалов.

Кроме того, начаты работы по возведению новой ветровой электростанции на 50 мегаватт в Аркалыке.

Крупнейшим проектом в регионе станет ветропарк на 1 гигаватт, который будет представлять собой 165 ветрогенераторов в одном месте. Реализацию планируют завершить к концу следующего года.

Что касается нагрузки на существующие электросети и выдержат ли они наращивание электричества, то уточняется, что их модернизация будет вестись параллельно. Частные компании, в данном случае ТОО «ЭПК-forfait», по словам главы региона, обязаны ежегодно реализовывать ремонтные программы. Также обещают направить дополнительное финансирование на развитие сетей.

Ранее Kazinform писал о том, как обновят электросети в Караганде.