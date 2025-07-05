Изношенность сетей почти 73%: как в Караганде обновляют электросети

Процент изношенности электросетей Караганды дошел до 73%. Большинство сетей в городе были проведены в 70-х годах прошлого столетия. Оттуда и частые отключения, слабое напряжение и аварии на линиях. Для решения этих проблем энергетическая компания «Караганды Жарык», на балансе которой находятся 1500 км КТП, 104 подстанции и порядка 7000 км линии, приступила не только к реконструкции устаревших линий электропередач и трансформаторных подстанций, но и к строительству новых энергообъектов.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

Таким образом, решается несколько проблем: доведение уровня напряжения до соответствия с нормативами, повышение пропускной способности электрических сетей и снижение аварийности, особенно при непогоде.

Как пояснил технический директор ТОО «Караганды Жарык» Константин Конради, на устаревших линиях часто происходили перебои из-за сильного ветра и птиц. Теперь же энергокомпания использует самонесущие изолированные провода.

— Преимущество самонесущего изолированного провода в том, что он не боится погодных катаклизмов, ветра и птиц. Потому что часть технологических нарушений связана с коротким замыканием в электрических сетях — от внешнего воздействия, то есть, поднялся ветер, поднялась «пляска» проводов, а в зимнее время на них осаждается лёд. Кроме того, Караганда — зеленый город, и это радует с одной стороны. Но для нас электриков это существенная помеха. Пока мы подрезаем одни деревья, на старых местах уже отрастают другие. А еще большую проблему создают птицы, поэтому частые перебои на сетях происходят возле элеваторов, зернохранилищ, — говорит Константин Конради.

Помимо проводов, основной модернизацией сетей «Караганды Жарык» можно назвать замену устаревших трансформаторных подстанций, установку современных комплектных трансформаторных подстанций герметичного типа и строительство новых подстанций в Майкудуке и в районе Фёдоровки, каждая из которых обходится компании больше, чем в 10 млрд тенге. Все это производится в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции».

Как утверждают в энергокомпании, по Караганде порядка 30-40% распределительных сетей уже заменены — и это наиболее изношенные, которые были построены еще 40-50-х годах.

Самыми проблемными участками считаются Актас, Сарань и несколько посёлков в Бухар-Жырауском районе.

— Там специфика такая, что линии очень длинные, домов очень мало и линии проходят по степным участкам. Это говорит о том, что линии подвержены гололёду, ветру и всем остальным погодным явлениям. Да, мы готовы туда вступить, но там очень большие капиталовложения нужны, — говорит технический директор ТОО «Караганды Жарык».

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

А что же на счет блэкаута? Напомним, в сентябре 2023 года после аварии на ТЭЦ-3 без электроснабжения осталась практически вся Караганда. На вопрос, готов ли город к такой масштабной аварии в будущем, технический директор ответил:

— Тогда произошёл блэкаут не по вине электрических сетей «Караганды Жарык». Тогда были проблемы в целом в энергоузлах, то есть, такие проблемы трудно прогнозируемые. В принципе их смоделировать можно, и спрогнозировать тоже, но для это необходимо глобальное и очень большое изменение схемы. И это очень дорогостоящий проект. Тогда ситуация была под контролем, просто необходимо было время для того, чтобы произвести переключение, перезапитать. Электрические сети, к сожалению, отключались, отключаются и будут отключаться. Супер надежных электроустановок пока что не создали, — говорит Константин Конради.

Ранее сообщалось, что в Караганде изношенность некоторых коллекторов и водопроводных сетей составляет от 83% до 100%.