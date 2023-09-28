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    12:32, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Блэкаут в Караганде: без света остались крупные районы, наблюдаются перебои с интернетом

    Свет, отключение света
    Фото: МИА "Казинформ"

    После аварии на ТЭЦ-3 без электроснабжения остаются крупные районы Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Сегодня в 10:12 в результате сбоя в энергосистеме произошло обесточивание источников питания по сети 220 кВ и 110 кВ подстанции Караганды. Без электроснабжения остались районы имени Әлихан Бөкейхан, Казыбек Би, юго-восточный район Караганды, Каркаралинский район и район Бухар-Жырау. Сейчас ведутся работы по восстановлению энергосистемы, – проинформировали в ТОО «Қарағанды Жарық».

    В нескольких районах города нет воды. В акимате сообщили, что город частично запитали. Первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин выехал на Топарскую ГРЭС-2 для выяснения обстоятельств произошедшего.

    Также сообщается, что в городе наблюдаются перебои с интернетом.

    В Министерстве энергетики РК добавили, что ​из-за произошедшего короткого замыкания на открытом распределительном устройстве 220 кВ ТЭЦ-3 ТОО «Караганада-Энергоцентр» и дальнейшем перегрузе линий электроперадач 110 кВ, связывающих ТЭЦ-3 Караганды и ГРЭС Топар, произошло полное снижение генерации на указанных электростанциях.

    - Ввиду снижения выработки введены ограничения по промышленным потребителям Караганды и Карагандинской области порядка 350 МВт. В настоящее время работа указанных электростанций восстанавливается. В ближайшее время ограничения будут сняты. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики и акимата Карагандинской области. Расследованием технологического нарушения занимается Комитет атомного и энергетического надзора и контроля, - сообщили в ведомстве.

    Ранее в пресс-службе акимата Караганды сообщили, что произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось ОРУ 220кВ.

    Теги:
    Регионы Казахстана ТЭЦ Карагандинская область Происшествия Энергетика Караганда Регионы
    Автор
    Айзада Агильбаева
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