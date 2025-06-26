Почти 100% изношенность коллекторов: как решают проблему карагандинские коммунальщики

О проблемах с коллекторами и водопроводными сетями города говорилось немало. Тревогу били и общественники, и жители, и депутаты. Даже аким Караганды в свое время отметил, что в областном центре эта проблема острая.

По данным акимата города, всего магистральных коллекторов в Караганде 27, их протяженность — 145 км. Из них выделяются 5, требовавших реконструкции либо строительства, протяженностью 27 км. Этими коллекторами пользуются более 235 тыс. человек.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

Из этих пяти проблемных коллекторов наиболее изношенным считалось сооружение по улице Совхозная. По словам самих же коммунальщиков, изношенность данного объекта составляет 100%. На вопрос, почему же состояние коллекторов довели до такого уровня, генеральный директор ТОО «Караганды Су» Ербол Толеуов ответил:

— Раньше почему-то больше акцент делали на водоснабжение, и почему-то канализацию не делали. Но мы в этом году наоборот сделали акцент именно на них: 33 проекта по канализации и 11 — по водоснабжению. Потому что процент износа по канализациям намного выше, чем водоснабжения. Эти сооружения были построены 50-60 лет назад и ни разу не ремонтировались. Но с запуском программы «Тариф в обмен на инвестиции» с 2023 года нам удается выделить средства на ремонт коллекторов.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

На вышеназванные 44 проекта по реконструкции были выделены средства в размере 6,5 млрд тенге. Общая протяжённость инженерных сетей, подлежащих реконструкции, по утверждённой инвестиционной программе 2025 года, составляет чуть больше 34 км. Также реконструкция систем водоотведения должна охватить 31 объект общей протяжённостью 17 894,5 м.

Финансирование ремонтных работ, по словам гендиректора «Караганды Су», идет за счет поднятия тарифов. В этом году карагандинцы стали платить на 20% больше за холодную воду и канализацию.

— Здесь никаких бюджетных денег нет, здесь мы только в структуре тарифа будем рассматривать. В этом году 6,5 млрд тенге заложены. По водоснабжению у нас 2,3 миллиарда заложено и по канализации 3,2 млрд тенге, — говорит Ербол Толеуов.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

Сегодня коммунальщики показали, какие новшества они ввели в ремонте сетей. Новые трубы прокладываются методом разрушения старых. То есть, специальная конусообразная установка пропускается внутрь старой трубы и прокладывает там новые полипропиленовые высокопрочные трубы. А старая разламывается и остается вокруг новых труб. Данная методика дает возможность без отключения воды и системы водоотведения проложить канализационную систему. При этом не используется массивная техника, не раскапывается асфальт и не повреждаются деревья. И это ноу-хау применяется впервые в Казахстане.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

Что же касается еще одной большой проблемы, связанной с канализационно-очистным сооружением, в «Караганды Су» ответили, что все согласовательные процедуры пройдены и с поддержкой Европейского банка развития и реконструкции в Караганде появится новая станция аэрации, которую возведут на территории старой. На ее строительство планируют потратить около 55 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что канализационно-насосная станция Актобе изношена на 70%.