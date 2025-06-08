На 70% изношена канализационно-насосная станция Актобе

Станция, введенная в эксплуатацию в 1981 году, предназначена для механической и биологической очистки сточных вод. Ее проектная мощность составляет 103 тысячи кубических метров в сутки. В среднем ежедневно здесь обрабатывается около 70 тысяч кубометров сточных вод, а в пиковые периоды — до 96 тысяч. На очистку поступают как бытовые, так и промышленные стоки.

Единственная действующая станция обслуживает не только жилой сектор, но и предприятия промышленности, пищевой отрасли, железнодорожного транспорта, строительной сферы, а также автомойки, автозаправочные станции, бани и сауны — все объекты, подключенные к городской канализационной системе.

Химические реагенты при очистке не используются.

— Вода самотеком поступает на главную насосную станцию, откуда направляется на городские очистные сооружения для биологической очистки. На стадии механической очистки устанавливаются решетки, осаждается песок и удаляются накопленные отходы. Затем в процессе биологической очистки сточные воды поступают в аэротенки, где проходят дополнительное отстаивание. При этом также осуществляется фильтрация масляных загрязнений, — сообщили в пресс-службе АО «Aqtobe su-energy group».

Фото: Aqtobe su-energy group

Сточные воды проходят несколько этапов очистки, после чего накапливаются в специальных резервуарах. Ежегодно, в период весеннего половодья, определённая часть очищенной воды сбрасывается в реку Елек.

— Согласно технологическому регламенту, во время паводков ежегодно в Елек сбрасывается до 10 миллионов кубометров сточных вод. Перед сбросом воду разбавляют талой и речной водой в соотношении 1:10, чтобы она могла использоваться в хозяйственных целях, — добавили в компании.

Вопрос строительства новой станции в Актобе поднимается уже несколько лет. Министерство экологии и природных ресурсов предоставило официальный ответ агентству Kazinform по поводу реализации проекта.

— По проекту «Строительство канализационно-очистных сооружений города Актобе» была подготовлена технико-экономическая обоснованность. В 2023 году проект прошёл отраслевую экспертизу и получил положительное заключение экономической экспертизы. Также были получены заключения от Центра государственно-частного партнёрства и одобрение Республиканской бюджетной комиссии при Министерстве финансов. Тендерная документация уже разработана. В настоящее время продолжается конкурсная процедура по выбору подрядной организации, — сообщили в министерстве.



Фото: Aqtobe su-energy group

Планируется, что новая станция будет работать параллельно с действующей. Однако в министерстве предупредили, что строительство объекта не избавит город от неприятных запахов полностью.

— Мы не можем гарантировать, что строительство новой станции полностью устранит проблему неприятного запаха. В Актобе есть и другие источники выбросов — в том числе теплоэлектроцентраль, завод ферросплавов и завод хромовых соединений, чьи выбросы также влияют на атмосферу, — отметили в министерстве.

Фото: Aqtobe su-energy group

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области мероприятия по борьбе с песчаной подвижностью оказались неэффективными. В четырех районах — Шалкарском, Иргизском, Темирском и Байганинском — зафиксированы перемещения песков, угрожающие 19 населенным пунктам.