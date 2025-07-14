Президент Казахстана внес поправки в законодательство по ОСМС

Как сообщалось, депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили закон о реформировании системы обязательного социального медицинского страхования.

Законом предлагается внести изменения и дополнения в пять Кодексов «О браке и семье», «Предпринимательский» «О здоровье народа и системе здравоохранения» «Социальный», «Бюджетный».

Ключевое направление — поэтапная интеграция объемов медицинской помощи, с переносом основных обязательств из пакета гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в систему ОСМС, начиная с 2026 года.

Внедрение единого базового пакета медицинской помощи обеспечит системное расширение государственных гарантий. В состав пакета войдут услуги скорой и экстренной помощи, паллиативная помощь, лечение инфекционных и социально значимых заболеваний, а также отдельные виды скрининга — вне зависимости от статуса застрахованности, что укрепит принципы социальной справедливости.

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) будет переведена в систему ОСМС, за исключением первичного приёма, который сохранится в пакете ГОБМП.

Текст Закона публикуется в печати.