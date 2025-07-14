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    16:01, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана внес поправки в законодательство по ОСМС

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг». Об этом передает  агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент РК внес поправки в законодательство по ОСМС
    Фото: Акорда

    Как сообщалось, депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили закон о реформировании системы обязательного социального медицинского страхования.

    Законом предлагается внести изменения и дополнения в пять Кодексов «О браке и семье», «Предпринимательский» «О здоровье народа и системе здравоохранения» «Социальный», «Бюджетный».

    Ключевое направление — поэтапная интеграция объемов медицинской помощи, с переносом основных обязательств из пакета гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в систему ОСМС, начиная с 2026 года.

    Внедрение единого базового пакета медицинской помощи обеспечит системное расширение государственных гарантий. В состав пакета войдут услуги скорой и экстренной помощи, паллиативная помощь, лечение инфекционных и социально значимых заболеваний, а также отдельные виды скрининга — вне зависимости от статуса застрахованности, что укрепит принципы социальной справедливости.

    Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) будет переведена в систему ОСМС, за исключением первичного приёма, который сохранится в пакете ГОБМП.

    Текст Закона публикуется в печати. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Здравоохранение ОСМС Президент Казахстана
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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