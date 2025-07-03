ОСМС по-новому: что изменится для казахстанцев

По словам министра, одно из главных новшеств — четкое разграничение пакетов медицинских услуг.

— Еще в 2021 году Глава государства дал поручение о том, что необходимо четко разграничить пакеты услуг, которые находятся в гарантированном и страховом пакете. В рамках данного законопроекта мы эти потоки четко разграничили и, в первую очередь, для поликлиник — это будет прозрачность, управляемость всеми финансовыми и пациентопотоками, — сообщила Акмарал Альназарова.

Второе важное изменение — перевод онкологических скринингов с пакета обязательного социального медицинского страхования в пакет гарантированного объема бесплатной медпомощи. Это предоставит доступ всему населению к услугам раннего выявления онкологических заболеваний.

Третье нововведение связано с расширением доступа к плановой медицинской помощи.

— Сегодня мы знаем, что около трех миллионов населения не уплачивают взносы в систему ОСМС, у них нет доступа к плановой медицинской помощи. Поэтому по данным пациентам было проведено соответствующее исследование в рамках Цифровой карты семьи — инструмента, который сегодня позволяет увидеть доходы каждой семьи, каждого члена семьи. Если экономические трудности у данной семьи есть, то это позволит быть застрахованным данному гражданину за счет средств местных исполнительных органов, акиматов, — пояснила глава Минздрава.

По расчетам ведомства, с 1 января 2026 года около 1 миллиона человек получат доступ к плановой медпомощи.

Еще один аспект реформы касается устойчивости самой страховой системы.

— Для самой системы здравоохранения мы провели все актуальные расчеты, и все нормы, которые приняты в рамках данного закона, дадут нам финансовую устойчивость страховой системы до 2043 года и далее. Мы закладываем все-таки фундаментальные основы для финансовой устойчивости, — добавила Акмарал Альназарова.

С января 2026 года также устанавливается новый верхний предел базы для исчисления взносов: для работодателей — 40 МЗП, для работников — 20 МЗП. Данные изменения затронут около 9% (более 500 тысяч) работников с высоким уровнем дохода. По оценкам, прирост доходной части ОСМС составит порядка 200 млрд тенге в год.

Дополнительно предусмотрено поэтапное увеличение ставок взносов государства на ОСМС: с 2,2% в 2027 году до 4,7% в 2037 году.

Также в системе ОСМС вводится новая норма — граждане, уплачивавшие взносы не менее пяти лет подряд, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временной приостановке платежей.