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    10:54, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Правительство ведет политику по приведению тарифов в рыночные условия — Бектенов

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов прокомментировал тему роста тарифов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    бектенов
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — ⁠Вопрос животрепещущий. Очень волнует населения. Хочу воспользоваться сегодняшней площадкой и сказать, что рост тарифов будет продолжен. Это болезненный и неприятный вопрос, но Правительство открыто говорит об этом и проводит эту политику про приведению тарифов в рыночные условия. Ситуация, когда тарифы были в течение очень много времени регулированы и абсолютно не позволяли инвестировать в ЖКХ привела к тому, что мы с вами видели в 2021–2022 годах, к аварии в Риддере, в Экибастузе, — сказал Премьер-министр на брифинге Правительства. 

    Ранее министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что прогнозный рост тарифов в этом году ограничен на 15–20%. 

    Теги:
    Цены и тарифы ЖКХ Олжас Бектенов
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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