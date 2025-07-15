Правительство ведет политику по приведению тарифов в рыночные условия — Бектенов
Премьер-министр РК Олжас Бектенов прокомментировал тему роста тарифов, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Вопрос животрепещущий. Очень волнует населения. Хочу воспользоваться сегодняшней площадкой и сказать, что рост тарифов будет продолжен. Это болезненный и неприятный вопрос, но Правительство открыто говорит об этом и проводит эту политику про приведению тарифов в рыночные условия. Ситуация, когда тарифы были в течение очень много времени регулированы и абсолютно не позволяли инвестировать в ЖКХ привела к тому, что мы с вами видели в 2021–2022 годах, к аварии в Риддере, в Экибастузе, — сказал Премьер-министр на брифинге Правительства.
Ранее министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что прогнозный рост тарифов в этом году ограничен на 15–20%.