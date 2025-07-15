Премьер-министр Казахстана озвучил прогноз по росту ВВП

Глава Кабмина подчеркнул, что при текущих темпах роста экономики страна способна выйти на указанный уровень уже в текущем году.

— Задача амбициозная, но достижимая. В прошлом году объем ВВП составил 286 млрд долларов, в этом году с учетом показателей роста экономики мы рассчитываем перейти отметку в 300 млрд долларов, — заявил Премьер-министр.

По словам Олжаса Бектенова, для достижения данной цели необходимо обеспечить реализацию ключевых направлений экономической политики, в том числе наращивание инвестиций, развитие обрабатывающей промышленности, поддержку несырьевого экспорта и цифровизация экономики.

Кроме того, Бектенов сообщил, что рост тарифов в ЖКХ будет продолжен.

Также глава Кабмина выразил уверенность в том, что резких колебаний курса национальной валюты не ожидается.