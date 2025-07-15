РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:56, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Премьер-министр Казахстана озвучил прогноз по росту ВВП

    Правительство Казахстана намерено довести объем валового внутреннего продукта до 300 млрд долларов США. Об этом сообщил Премьер-министр РК Олжас Бектенов на брифинге после заседания Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Премьер-министр РК
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Глава Кабмина подчеркнул, что при текущих темпах роста экономики страна способна выйти на указанный уровень уже в текущем году.

    — Задача амбициозная, но достижимая. В прошлом году объем ВВП составил 286 млрд долларов, в этом году с учетом показателей роста экономики мы рассчитываем перейти отметку в 300 млрд долларов, — заявил Премьер-министр.

    По словам Олжаса Бектенова, для достижения данной цели необходимо обеспечить реализацию ключевых направлений экономической политики, в том числе наращивание инвестиций, развитие обрабатывающей промышленности, поддержку несырьевого экспорта и цифровизация экономики.

    Кроме того, Бектенов сообщил, что рост тарифов в ЖКХ будет продолжен.

    Также глава Кабмина выразил уверенность в том, что резких колебаний курса национальной валюты не ожидается.

    Теги:
    ВВП Правительство РК Экономика Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают