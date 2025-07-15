Резких колебаний курса тенге не ожидается - глава Кабмина
Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов заявил, что резких колебаний курса национальной валюты не ожидается. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам главы Кабмина, Национальный банк не осуществляет искусственного вмешательства в валютный рынок, а фундаментальные факторы не указывают на угрозу для стабильности тенге.
– Какого-либо вмешательства со стороны Нацбанка не осуществляется. На сегодняшний день, по нашим оценкам, по оценкам большинства серьезных экспертов, предпосылок для резкого ослабления курса тенге нет, – отметил Олжас Бектенов.
Он также сообщил, что в рамках базового макроэкономического сценария, заложенного в расчетах Правительства, курс доллара предполагается на уровне 540 тенге при цене нефти в 60 долларов за баррель.