Резких колебаний курса тенге не ожидается - глава Кабмина

По словам главы Кабмина, Национальный банк не осуществляет искусственного вмешательства в валютный рынок, а фундаментальные факторы не указывают на угрозу для стабильности тенге.

– Какого-либо вмешательства со стороны Нацбанка не осуществляется. На сегодняшний день, по нашим оценкам, по оценкам большинства серьезных экспертов, предпосылок для резкого ослабления курса тенге нет, – отметил Олжас Бектенов.

Он также сообщил, что в рамках базового макроэкономического сценария, заложенного в расчетах Правительства, курс доллара предполагается на уровне 540 тенге при цене нефти в 60 долларов за баррель.