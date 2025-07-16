Есть ли дефицит электроэнергии в Актау

Как сообщил главный инженер государственного коммунального предприятия «Актауского управления электрических сетей» Этирбек Махамбетов, только 13 июля было зафиксировано 11 аварийных случаев, а 14 июля — уже 15.

Специалисты трудятся круглосуточно, чтобы восстановить электроснабжение. Однако, несмотря на усилия, накануне вновь произошло три аварии.

— Вчера было зафиксировано три аварийных отключения. В 17-м, 16-м, 18-м и 19-м микрорайонах работают две ремонтные бригады. К ним дополнительно была подключена оперативная аварийная служба. В наличии достаточное количество специалистов и техники. Самые продолжительные работы вчера проводились в 29-м микрорайоне, где был повреждён кабель — на его восстановление потребовалось 15 часов. Остальные аварии устраняются значительно быстрее, — сообщил Этирбек Махамбетов.

По словам главного инженера, основной причиной аварийных отключений является сильный износ кабелей. В период аномальной жары возрастает нагрузка на электросети, и изношенные линии не справляются с повышенным потреблением.

— Эти кабели лежат здесь уже много лет. Их необходимо заменить и усилить. Если провести обновление, проблема с отключениями исчезнет. Погода сейчас очень жаркая, практически все включили кондиционеры, из-за чего резко возросла нагрузка на сети. Именно по этой причине в настоящее время и происходят отключения электроэнергии, — пояснил Этирбек Махамбетов.

Общая протяжённость электросетей в городе Актау составляет 485 километров. Из них 66 процентов, то есть около 320 километров, находятся в аварийном или предаварийном состоянии.

Руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Бексултан Шалабаев сообщил, что до начала отопительного сезона будет обновлено 74 километра кабельных линий в наиболее проблемных участках.

— В этом году, с целью предотвращения аварийных ситуаций, обеспечения населения качественной электроэнергией и снижения изношенности сетей, планируется замена 74 километров старых и изношенных кабельных линий. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Она будет готова уже на этой неделе, — сообщил Бексултан Шалабаев.

Заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Нурлан Орынбасаров также прокомментировал проблему отключений света.

Он отметил, что в текущих перебоях с подачей электроэнергии Мангистауский атомный энергетический комбинат (МАЭК), являющийся основным производителем электроэнергии, не виноват.

— МАЭК не имеет отношения к текущим отключениям и не вводил никаких ограничений. То есть дефицита электроэнергии как такового нет. Основная проблема заключается в изношенности кабельных линий в городе. Прошло уже более 50 лет с момента основания Актау, а капитальная модернизация сетей с тех пор так и не проводилась, — отметил Нурлан Орынбасаров.

По его словам, зимой жители города потребляют около 60 мегаватт электроэнергии, тогда как летом объёмы потребления увеличиваются до 120-150 мегаватт.

— Ранее за счёт средств республиканского и местного бюджета было заменено всего 60 трансформаторов. В настоящее время акимат города планирует поэтапную модернизацию 320 километров кабельных сетей. Первый этап планируется реализовать уже в этом году, — добавил Орынбасаров.

Также он рассказал о проектах, направленных на развитие альтернативных источников электроэнергии в регионе:

— В 2024 году был подписан контракт с китайской компанией Huadian на строительство в городе Актау парогазовой установки мощностью 160 мегаватт. Кроме того, в прошлом году в городе Жанаозен началось строительство гибридной электростанции мощностью 247 мегаватт. Срок реализации проекта — с 2024 по 2026 годы. В 2024 году также началось строительство ветроэлектростанции мощностью 50 мегаватт в селе Жетыбай Каракиянского района. Этот объект был введен в эксплуатацию в мае 2025 года. А в текущем году стартовало строительство еще одной ветроэлектростанции мощностью 20 мегаватт в селе Шетпе Мангистауского района. Реализация проекта запланирована на период с 2025 по 2027 годы, — сообщил Нурлан Орынбасаров.

Ранее мы сообщали о том, что без электроснабжения оставалась почти половина города Актау.