Казахстан начал строительство ТЭЦ в Кокшетау за счет собственных средств

Об этом сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в Правительстве.

— Пока мы не получили точной информации по предоставлению таргетированного удешевленного финансирования с российской стороны. Что касается Семей и Усть-Каменогорска, мы также ожидаем ответ от российской стороны. Если ответов не будет, то тоже будем рассматривать варианты самостоятельной реализации проектов, — озвучил глава Кабмина.

Ранее председатель правления АО «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов рассказал о текущем этапе строительства теплоэлектроцентрали в Кокшетау.

Как сообщил первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр, у России существуют проблемы с финансированием.