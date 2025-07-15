Казахстан начал строительство ТЭЦ в Кокшетау за счет собственных средств
Казахстан начал строить ТЭЦ в Кокшетау самостоятельно, но ожидает ответ России по финансированию остальных станций, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в Правительстве.
— Пока мы не получили точной информации по предоставлению таргетированного удешевленного финансирования с российской стороны. Что касается Семей и Усть-Каменогорска, мы также ожидаем ответ от российской стороны. Если ответов не будет, то тоже будем рассматривать варианты самостоятельной реализации проектов, — озвучил глава Кабмина.
Ранее председатель правления АО «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов рассказал о текущем этапе строительства теплоэлектроцентрали в Кокшетау.
Как сообщил первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр, у России существуют проблемы с финансированием.