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    12:50, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстан начал строительство ТЭЦ в Кокшетау за счет собственных средств

    Казахстан начал строить ТЭЦ в Кокшетау самостоятельно, но ожидает ответ России по финансированию остальных станций, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    ТЭЦ
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Об этом сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в Правительстве.

    — Пока мы не получили точной информации по предоставлению таргетированного удешевленного финансирования с российской стороны. Что касается Семей и Усть-Каменогорска, мы также ожидаем ответ от российской стороны. Если ответов не будет, то тоже будем рассматривать варианты самостоятельной реализации проектов, — озвучил глава Кабмина. 

    Ранее председатель правления АО «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов рассказал о текущем этапе строительства теплоэлектроцентрали в Кокшетау.

    Как сообщил первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр, у России существуют проблемы с финансированием.

    Теги:
    ТЭЦ Кокшетау Олжас Бектенов
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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