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    15:35, 30 Май 2025 | GMT +5

    Строительство трех ТЭЦ в Казахстане: у России возникли проблемы с финансированием

    Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр прокомментировал строительство трех ТЭЦ в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ТЭЦ 2 Петропавловск
    Фото: wikipedia.org

    По его словам, сегодня ведется проектирование объектов. Вице-премьер отметил, что у России существуют проблемы с финансированием.

    — Да, существуют проблемы по субсидированию процентной ставки по оборудованию, поэтому мы сейчас продолжаем вести переговоры, когда этот вопрос решится. Но работы по проектированию, ранние подготовительные работы, в частности, в Кокшетау мы не останавливаем, — сообщил Роман Скляр.

    Он уточнил, что если Россия не сможет выделить средства, то возможно сменится инвестор. Вопрос должен решиться в течение июня.

    Напомним, в январе 2024 года сообщалось, что в Казахстане при участии России построят три новые ТЭЦ — в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

    Место строительства Кокшетауской ТЭЦ перенесено в Зерендинский район.

    Ранее председатель правления АО «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов рассказал о текущем этапе строительства теплоэлектроцентрали в Кокшетау.

    Теги:
    Субсидии Роман Скляр ТЭЦ Россия
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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