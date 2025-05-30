Строительство трех ТЭЦ в Казахстане: у России возникли проблемы с финансированием

По его словам, сегодня ведется проектирование объектов. Вице-премьер отметил, что у России существуют проблемы с финансированием.

— Да, существуют проблемы по субсидированию процентной ставки по оборудованию, поэтому мы сейчас продолжаем вести переговоры, когда этот вопрос решится. Но работы по проектированию, ранние подготовительные работы, в частности, в Кокшетау мы не останавливаем, — сообщил Роман Скляр.

Он уточнил, что если Россия не сможет выделить средства, то возможно сменится инвестор. Вопрос должен решиться в течение июня.

Напомним, в январе 2024 года сообщалось, что в Казахстане при участии России построят три новые ТЭЦ — в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

Место строительства Кокшетауской ТЭЦ перенесено в Зерендинский район.

Ранее председатель правления АО «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов рассказал о текущем этапе строительства теплоэлектроцентрали в Кокшетау.