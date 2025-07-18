Пожар на «Биг Шанхае» в Астане: трое спасателей пострадали при тушении огня

Как сообщил заместитель начальника ДЧС Астаны Канат Алтынбеков, к моменту прибытия первых расчетов пламя охватило все три этажа здания.

— Температура наружных стен, по данным тепловизора, превышала 800 градусов. Представьте, что творилось внутри. В результате обрушения конструкций, а также в ходе тушения пожара пострадали три наших сотрудника. Один из них был госпитализирован с ушибом и сотрясением головного мозга, — рассказал Канат Алтынбеков.

Напомним, сегодня ночью в столице произошел крупный пожар в одном из трехэтажных зданий на территории рынка «Биг Шанхай», расположенного в районе Байқоныр по шоссе Алаш. В целях поддержки предпринимателей, чьи объекты пострадали в результате пожара, в Астане был развернут разъяснительный штаб.