Пожар на «Биг Шанхае» в Астане: предпринимателям помогают в спецштабе
В Астане развернули разъяснительный штаб для предпринимателей рынка «Биг Шанхай», чьи торговые точки пострадали в результате пожара, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в столичном акимате, штаб размещён на третьем этаже супермаркета «Anuar» по адресу: шоссе Алаш, 30а. Здесь можно получить консультации по юридическим, финансовым и организационным вопросам, а также актуальную информацию по ликвидации последствий пожара и дальнейшим действиям.
На месте дежурят и консультируют представители: ДЧС, департамента полиции, акимата, управления инвестиции и развития предпринимательства, рынка.
Все предприниматели и арендаторы, чьи торговые точки пострадали в результате возгорания, могут обратиться в штаб за помощью и разъяснениями.
Напомним, сегодня ночью в столице произошел крупный пожар в одном из трехэтажных зданий на территории рынка «Биг Шанхай», расположенного в районе Байқоныр по шоссе Алаш. Сообщалось, что к моменту прибытия огнеборцев пожар имел развившуюся форму. Сейчас пожар на рынке локализован. Информация о пострадавших на 112 не поступала.