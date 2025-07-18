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    11:54, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Пожар на «Биг Шанхае» в Астане: предпринимателям помогают в спецштабе

    В Астане развернули разъяснительный штаб для предпринимателей рынка «Биг Шанхай», чьи торговые точки пострадали в результате пожара, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Пожар на «Биг Шанхае» в Астане: предпринимателям помогают в спецштабе
    Фото: акимат

    Как сообщили в столичном акимате, штаб размещён на третьем этаже супермаркета «Anuar» по адресу: шоссе Алаш, 30а. Здесь можно получить консультации по юридическим, финансовым и организационным вопросам, а также актуальную информацию по ликвидации последствий пожара и дальнейшим действиям.

    На месте дежурят и консультируют представители: ДЧС, департамента полиции, акимата, управления инвестиции и развития предпринимательства, рынка.

    Все предприниматели и арендаторы, чьи торговые точки пострадали в результате возгорания, могут обратиться в штаб за помощью и разъяснениями.

    Напомним, сегодня ночью в столице произошел крупный пожар в одном из трехэтажных зданий на территории рынка «Биг Шанхай», расположенного в районе Байқоныр по шоссе Алаш. Сообщалось, что к моменту прибытия огнеборцев пожар имел развившуюся форму. Сейчас пожар на рынке локализован. Информация о пострадавших на 112 не поступала.

    Теги:
    Пожар Бизнес Астана Базар
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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