Свидетели рассказали, как деньги фонда Перизат Кайрат обналичивали через ИП

Генеральный директор ТОО CA Consulting Group Адильхан Мусин сообщил суду, что знаком с Перизат Кайрат с 2014 года через супругу. В феврале–марте 2024 года они обсуждали благотворительные инициативы, в том числе помощь Газе, но позже фонд сосредоточился на паводковой ситуации в Казахстане.

По словам Мусина, весной 2024 года Кайрат попросила помочь с закупом юрт и других необходимых товаров у поставщиков на границе с Китаем. Она утверждала, что эти поставщики принимают только наличные.

Как описан механизм

Мусин сказал, что связал Кайрат с предпринимателями, которые согласились провести обналичивание. Средства фонда перечислялись на счета ИП, затем снимались в банке и передавались ему, после чего он передавал деньги Перизат Кайрат.

По словам свидетеля, на одно ИП могло поступать около 70 млн тенге. Всего, по его словам, задействовали порядка 12–13 ИП. На первом этапе переводы прошли на 2–3 ИП — совокупно примерно 210 млн тенге. Он отметил, что деньги передавались «на доверии» и не фиксировались им документально.

Свидетель Аслан Буранбаев сообщил, что к нему обратился Мусин с просьбой помочь Перизат Кайрат. На счет его ИП из фонда Biz Birgemiz Kazakhstan 2030 одним платежом поступило более 70 млн тенге. Он снял деньги в банке и передал их Адильхану Мусину на дружеских началах и из желания помочь. Что было дальше с этими средствами, он не отслеживал.

Еще одна свидетельница, Римма Суиндикова рассказала, что Мусин также обращался к ней с просьбой обналичивать средства через ее ИП в интересах Перизат Кайрат. К слову, она связана с семьей Мусина через родственные отношения.

Ранее мы сообщали, что Перизат Кайрат приглашала на фестиваль с участием Димаша Кудайбергена и просила 10 млн тенге поддержки.