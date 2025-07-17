Перизат Кайрат приглашала на фестиваль с участием Димаша Кудайбергена и просила 10 млн тенге поддержки
На судебном процессе по делу Перизат Кайрат прозвучали новые подробности, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как стало известно из показаний представителя ТОО «Скиф Трейд» Максима Абдуразакова, подсудимая пригласила его на фестиваль в поддержку детей с особыми потребностями и предложила оказать финансовую поддержку.
Речь шла о 10 миллионах тенге. Сообщалось, что хэдлайнером мероприятия станет Димаш Кудайберген.
Показания потерпевшего огласила сторона обвинения в связи с невозможностью явки его в суд.
Отметим, что на сегодняшнем заседании по делу Перизат Кайрат сразу 11 потерпевших не смогли присутствовать.
По решению суда сторона обвинения огласила их показания, которые они ранее дали в ходе досудебного расследования.
Ранее в суде рассказали подробности того, как НИШ перечислила 2,9 млн тенге в фонд Перизат Кайрат.