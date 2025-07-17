Перизат Кайрат приглашала на фестиваль с участием Димаша Кудайбергена и просила 10 млн тенге поддержки

Как стало известно из показаний представителя ТОО «Скиф Трейд» Максима Абдуразакова, подсудимая пригласила его на фестиваль в поддержку детей с особыми потребностями и предложила оказать финансовую поддержку.

Речь шла о 10 миллионах тенге. Сообщалось, что хэдлайнером мероприятия станет Димаш Кудайберген.

Показания потерпевшего огласила сторона обвинения в связи с невозможностью явки его в суд.

Отметим, что на сегодняшнем заседании по делу Перизат Кайрат сразу 11 потерпевших не смогли присутствовать.

По решению суда сторона обвинения огласила их показания, которые они ранее дали в ходе досудебного расследования.

Ранее в суде рассказали подробности того, как НИШ перечислила 2,9 млн тенге в фонд Перизат Кайрат.