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    16:11, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Перизат Кайрат приглашала на фестиваль с участием Димаша Кудайбергена и просила 10 млн тенге поддержки

    На судебном процессе по делу Перизат Кайрат прозвучали новые подробности, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    суд над Перизат Кайрат
    Коллаж: Kazinform/ dimashnews.com/ instagram.com/01pk

    Как стало известно из показаний представителя ТОО «Скиф Трейд» Максима Абдуразакова, подсудимая пригласила его на фестиваль в поддержку детей с особыми потребностями и предложила оказать финансовую поддержку.

    Речь шла о 10 миллионах тенге. Сообщалось, что хэдлайнером мероприятия станет Димаш Кудайберген.

    Показания потерпевшего огласила сторона обвинения в связи с невозможностью явки его в суд.

    Отметим, что на сегодняшнем заседании по делу Перизат Кайрат сразу 11 потерпевших не смогли присутствовать.

    По решению суда сторона обвинения огласила их показания, которые они ранее дали в ходе досудебного расследования.

    Ранее в суде рассказали подробности того, как НИШ перечислила 2,9 млн тенге в фонд Перизат Кайрат. 

     

    Теги:
    Суд над Перизат Кайрат Суды Димаш Кудайберген
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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