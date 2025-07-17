НИШ перечислила 2,9 млн тенге в фонд Перизат Кайрат - в суде рассказали подробности

По ее словам, от лица родителей, учащихся и учителей НИШ на счет фонда было направлено 2,9 млн тенге. Перевод осуществили 10 апреля 2024 года через онлайн-приложение банка.

Отвечая на вопрос прокурора о том, почему выбор пал именно на фонд Biz Birgemiz Kazakhstan 2030, Саткымбекова сказала:

— Так как везде это рекламировали, мы решили отправить туда.

Спустя некоторое время в зале суда о плохом самочувствии матери Перизат Кайрат — Гайни Алашбаевой сообщил ее адвокат. Накануне она также жаловалась на самочувствие.

Судья Сабыржан Каримов объявил перерыв.

— Суд объявил перерыв. Работники «скорой помощи» окажут вам помощь, — сказал судья.

Ранее стало известно, что родители учеников НИШ в Астане тоже стали потерпевшими по делу.