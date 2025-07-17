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    10:46, 17 Июль 2025 | GMT +5

    НИШ перечислила 2,9 млн тенге в фонд Перизат Кайрат - в суде рассказали подробности

    В рамках судебного разбирательства по делу Перизат Кайрат допросили педагога-организатора-куратора Назарбаев Интеллектуальной школы (НИШ) Жанерке Саткымбекову, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Перизат Кайрат упомянула в суде имя Бауыржана Байбека
    Коллаж: Kazinform

    По ее словам, от лица родителей, учащихся и учителей НИШ на счет фонда было направлено 2,9 млн тенге. Перевод осуществили 10 апреля 2024 года через онлайн-приложение банка.

    Отвечая на вопрос прокурора о том, почему выбор пал именно на фонд Biz Birgemiz Kazakhstan 2030, Саткымбекова сказала:

    — Так как везде это рекламировали, мы решили отправить туда.

    Спустя некоторое время в зале суда о плохом самочувствии матери Перизат Кайрат — Гайни Алашбаевой сообщил ее адвокат. Накануне она также жаловалась на самочувствие.

    Судья Сабыржан Каримов объявил перерыв.

    — Суд объявил перерыв. Работники «скорой помощи» окажут вам помощь, — сказал судья.

    Ранее стало известно, что родители учеников НИШ в Астане тоже стали потерпевшими по делу. 

    Теги:
    Суд над Перизат Кайрат Благотворительность школа
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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