НИШ перечислила 2,9 млн тенге в фонд Перизат Кайрат - в суде рассказали подробности
В рамках судебного разбирательства по делу Перизат Кайрат допросили педагога-организатора-куратора Назарбаев Интеллектуальной школы (НИШ) Жанерке Саткымбекову, передает корреспондент агентства Kazinform.
По ее словам, от лица родителей, учащихся и учителей НИШ на счет фонда было направлено 2,9 млн тенге. Перевод осуществили 10 апреля 2024 года через онлайн-приложение банка.
Отвечая на вопрос прокурора о том, почему выбор пал именно на фонд Biz Birgemiz Kazakhstan 2030, Саткымбекова сказала:
— Так как везде это рекламировали, мы решили отправить туда.
Спустя некоторое время в зале суда о плохом самочувствии матери Перизат Кайрат — Гайни Алашбаевой сообщил ее адвокат. Накануне она также жаловалась на самочувствие.
Судья Сабыржан Каримов объявил перерыв.
— Суд объявил перерыв. Работники «скорой помощи» окажут вам помощь, — сказал судья.
Ранее стало известно, что родители учеников НИШ в Астане тоже стали потерпевшими по делу.